Águila en campo tricolor

Opinión
23 febrero 2026
La serpiente, sin águila, devoraría su propia cola, y el águila, sin serpiente, aletearía, dejando el nopal abandonado

La enarbola el Ejército Trigarante.

Es la nueva bandera. Independencia, Fe y Unidad quedan garantizadas. El águila, de vuelo victorioso, se posa sobre el nopal en que lucha contra la serpiente.

Todavía es nebulosa la concepción de una forma de gobierno. Atraen realeza y al mismo tiempo insurgencia popular. Son los primeros pasos hacia una nacionalidad de una nación aún no nacida, sólo imaginada.

ONDEA EN GRANDES ESPACIOS

Se iza en gran tamaño, con tela de fácil ondulación. Ondea así en grandes espacios con elegancia y señorío. Ungida de historia. La bella insignia sigue siendo sueño y exigencia ante las dependencias, las idolatrías y las desuniones.

Su resplandor cromático atrae las miradas hacia ese anhelo de que haya siempre victoria de todo lo que vuela sobre todo lo que se arrastra. Quetzalcóatl significa “serpiente emplumada”. El nombre del mítico personaje parece anunciar la simbiosis de la astucia viperina, unida al plumaje del ave de cumbres que doblega las espinas al posarse.

En el Día de la Bandera se renueva el ideal de verla, unas veces solidaria, izada a media asta, acompañando lágrimas, y otras, en pináculo de gloria, recordando hazañas.

PLACER, PODER Y TENER

Fueron las tentaciones del enemigo intentadas hacia el Hijo del Hombre, quien en el desierto estaba desconocido, empobrecido y hambriento, en retiro voluntario, antes de iniciar su vida pública.

Que las piedras se conviertan en pan para saciar el hambre. Que, desde lo alto, se arroje al vacío para demostrar su poder, al ser acogido por los ángeles. Que reciba toda la gloria del mundo al postrarse en adoración ante el enemigo tentador.

Jesús responde prefiriendo el alimento de la Palabra divina. Se niega a tentar a Dios, único que puede recibir adoración.

Sigue el enemigo tentando ahora a quienes viven la esterilidad de su desierto existencial para que sean vencidos por su propia sensualidad, su soberbia y su avaricia.

Los modelos imitables de toda victoria siguen siendo: el sacrificio redentor del Calvario, la obediencia de Nazareth y la pobreza de Belén.

PAGAR PARA GANAR

Son declarados ilegítimos los aranceles impuestos por un presidente –ya ahora destituido–, acusado de graves delitos. Al no reconocer su destitución, Donald lanza un nuevo arancel, que resulta ganancia para México, en comparación con las demás naciones. Sigue el tironeo entre la ley y quien, ya sin Casa Blanca ni avión, pretende actuar, sin acatarla, para seguir mandando a los que se dejen.

TÉ CON FE

-¿Por qué parece deshumanizador ese artificio no inteligente que responde robóticamente?

-Porque lo llaman “inteligencia artificial” y está atrofiando la capacidad crítica humana, confundiendo lo falso con lo verdadero y suplantando identidades.

Luferni

Luferni

El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

