AHMSA: La sombra de engaño y la mentira aparecen una vez más

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    AHMSA: La sombra de engaño y la mentira aparecen una vez más
Catón
por Catón

COMPARTIR

TEMAS


Empresas
A20

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


AHMSA

Tortuosos manejos de individuos, al mismo tiempo ineptos e indecentes, llevaron a la quiebra a una empresa que en su época fue próspera y boyante: Altos Hornos de México

La bribonería no es patrimonio exclusivo de políticos bribones. También se ve en las filas del empresariado. Hay sujetos inmorales y ambiciosos que han atentado contra el patrimonio de un familiar cercano; afrontaron por eso litigios judiciales y anduvieron luego en concilio de malos, aunque tardíamente se hayan dado cuenta de su error. Pues bien. Tortuosos manejos de individuos, al mismo tiempo ineptos e indecentes, llevaron a la quiebra a una empresa que en su época fue próspera y boyante: Altos Hornos de México. Durante muchos años, la vida de Monclova, laboriosa ciudad del centro de Coahuila, giró en torno de esa gran industria siderúrgica y de las pequeñas y medianas empresas que surgieron a su alrededor. Ahora AHMSA está siendo subastada, y en la subasta aparecen otra vez las sombras de la mendacidad, es decir, del engaño y la mentira. Ya se ve que la corrupción no es monopolio de quienes participan en ése que don Artemio de Valle Arizpe llamaba “el sucio fregado de la política”. En igual forma, algunos particulares inciden en prácticas mañosas. El afán del dinero es cabrón, si me es permitido el uso de ese vocablo plebeo. En una de las películas de Woody Allen le dice Diane Keaton: “Hay mujeres que se casan por dinero”. “¡Por dinero!” –exclama él–. Y tras una pausa acota en tono justificativo: “Bueno, por dinero”. La teología católica habla de tres enemigos del alma: mundo, demonio y carne. También debió mencionar expresamente al dinero como gran tentación que puede conducir al mal. Espero que los tejemanejes con lo que queda de Altos Hornos no causen algún perjuicio a Monclova, ejemplar comunidad por la que siento particular afecto... El señor que entró en la oficina del jefe le preguntó a la asistente: “¿Está don Algón?”. “No –respondió la linda chica–. El botón de la blusa se me desabrochó solo”... La noche de invierno era oscura. (También lo son las de primavera, verano y otoño). Llovía torrencialmente y soplaba un viento gélido. Y dejen ustedes lo gélido; bastante frío. Al viajero se le descompuso su vehículo, y tuvo necesidad de pedirle alojamiento al dueño de una granja cercana. “Podrá dormir aquí –le dijo el hombre–. Pero dormir ¿eh? Le hago la aclaración porque tengo una hija muy guapa, no es porque sea mi hija, y no quiero que vaya usté a intentar algo con ella”. “Señor –dijo muy digno el viajante–. Soy un caballero”. “Precisamente –replicó el de la casa–. Si fuera usté una dama no se lo pediría”. Ya en la habitación que el granjero le asignó el visitante se metió en la cama y se dispuso a cumplir la orden de su anfitrión, o sea que se dispuso a dormir. Apenas estaba conciliando el sueño cuando se abrió la puerta y entró con pasos tácitos la hija del granjero. Se necesitaría la pluma de Felipe Trigo o El Caballero Audaz, escritores españoles sicalípticos, para describir los encantos de la joven. Tenía rostro de ángel, cuello de gacela, hombros ebúrneos, senos de náyade, cintura cimbreante de palmera, grupa de potra arábiga, alabastrinas piernas... (Nota de la redacción. Nuestro estimado colaborador se extiende por 32 fojas útiles y vuelta en la detallada descripción de los encantos de la joven, descripción que, aunque interesante, nos vemos en la penosa precisión de suprimir por falta de espacio). La hermosa joven le preguntó al excitado sujeto: “¿Le gustaría tener compañía?”. “¡Claro que sí! –respondió el tipo al tiempo que se hacía a un lado para dejar espacio en la cama. “Qué bueno –declaró la muchacha–. Porque acaba de llegar otro viajero al que también se le averió el vehículo”... FIN.

IMSS, una crisis causada por la nefasta 4T y su nefasto cacique
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas
A20

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


AHMSA

Catón

Catón

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

AHMSA: una burla que debería ser castigada
true

La guerra de los memes

La Cónsul General de Canadá en Monterrey, Annabelle Larouche destacó que las empresas canadienses generan miles de empleos en el estado.

Genera Canadá 17% de la IED en el estado de Coahuila
Ante los efectos que generarán el huracán ‘Trudy’ y el Frente Frío #2 en los próximos días, el Gobierno de México hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a la población en general.

¡A tomar precauciones! Gobierno de Sheinbaum llama a la prevención por Huracán Trudy de categoría 1 y Frente Frío #2
El Día de Muertos 2026 se acerca, y con él surge una de las preguntas más frecuentes: ¿cuándo llegan los difuntos a las ofrendas?

Calendario Día de Muertos 2026: Fecha por fecha para poner tu ofrenda
Entretenimiento. ‘Cuando Fui Bonita’ adapta una historia coreana al público mexicano y abre camino a nuevos proyectos televisivos inspirados en el formato M-Drama.

Pedro Ortiz de Pinedo lleva la fórmula de los K-dramas a la televisión mexicana
Actividad. : Saltillera Fest, un clásico del teatro musical, una convención paranormal y una comedia sobre la vida después de los 30 forman parte de la agenda cultural.

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro local, ‘The Rocky Horror Picture Show’, Saltillera Fest y el Terror Fest
Gerardo Rivera Hernández y Alonso Crispín consiguieron el tercer lugar en el Campeonato Nacional de Pesca de Lobina y clasificaron a la competencia mundial de 2027 en Sudáfrica.

De Acuña a Sudáfrica 2027: pescadores coahuilenses clasifican al Mundial