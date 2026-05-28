AIDH: La educación jurídica pública de calidad

Ponemos un examen escrito y otro oral. Durante todo el curso, además de la cátedra, tienen controles de lectura, ejercicios prácticos, talleres, competencias y estudios de casos que les permiten ir aprendiendo los diferentes temas claves del Derecho como argumentación. Los profesores Jesús y Gisel colaboran conmigo para ofrecer un contenido educativo útil y pertinente.

Durante esta semana, concluí el curso de Teoría de Argumentación Jurídica que impartimos en la Licenciatura de Derecho en la Academia IDH . Comienzan los exámenes. Es la etapa de la evaluación que, a partir de una calificación, sintetiza el proceso de aprendizaje de nuestra comunidad estudiantil.

El Derecho, por supuesto, no es sólo argumentar. Pero es una idea que en gran medida ayuda a evitar, controlar y erradicar la arbitrariedad. Los estudiantes deben aprender a argumentar. Hay que ser precisos, concisos y razonables. Si el Derecho es lo contrario a lo arbitrario, entonces aprender a practicar las razones de la ley para justificar las decisiones es un buen punto de partida para que los jóvenes puedan ir descubriendo la justicia.

Tengo la fortuna de ser profesor de la Academia IDH, un patrimonio de nuestra universidad pública que permite ofrecer, cada vez más, mejores condiciones y oportunidades de formación educativa del más alto nivel. Ha sido un proceso complejo, gradual y adverso. Muchas horas de trabajo le dedicamos desde hace mucho tiempo. Es una tarea diaria que pone siempre un escalón más. No es fácil.

Es, además, la mejor manera de complementar mi función judicial, que es mi principal obligación. Enseñar Derecho a las próximas generaciones siempre me hace recordar el deber ético que tenemos los jueces de compartir nuestra experiencia profesional para ir generando un mejor sistema de justicia.

Pero lo que ha ido haciendo la Academia IDH en esta última década para consolidar la educación jurídica con perspectiva de derechos humanos en la entidad ha sido un gran esfuerzo institucional.

En primer lugar, nuestros programas educativos son adecuados, vigentes y pertinentes conforme a nuestro contexto actual. A nivel licenciatura, por ejemplo, la comunidad estudiantil tiene acceso a una plataforma digital que le asegura los materiales de estudio, a una de las mejores bibliotecas digitales, a becas y apoyos para movilidad internacional, competencias, prácticas, estancias y elaboración de tesis; acceso a talleres, clubes, laboratorios, clínicas, conferencias y seminarios con reconocidos profesores extranjeros y nacionales; a la gestión propia de proyectos estudiantiles que les dan voz y presencia, como su revista y el podcast; a la participación estudiantil en diferentes actividades artísticas, deportivas y culturales. En fin, la comunidad de la casa morada tiene un hogar libre, creativo y exigente en donde se premia el esfuerzo, los méritos y el compromiso universitario para participar, en igualdad de condiciones, en todas las actividades de la institución.

En segundo lugar, la Academia IDH se ha esforzado en invertir con recursos propios que se generan por el liderazgo de la directora general y su equipo en una infraestructura educativa moderna, tecnológica y digna. Sus aulas, auditorios, cafetería, así como sus áreas de trabajo, recreativas y deportivas, están pensadas siempre en la persona universitaria y sus derechos fundamentales a tener una educación de gran calidad. Es común que nuestros visitantes nos pregunten: “¿es privada la escuela?”. Con gran orgullo les decimos que no. Es pública y fundamentalmente construida con los recursos propios que generamos.

En tercer término, el funcionamiento autónomo es una de las mejores prácticas institucionales porque permite una serie de reglas internas que promueven espacios incluyentes, seguros y éticos en nuestra comunidad. Lo que es (a)normal en otros lugares, aquí se tolera. Las malas prácticas que se generan por un modelo incompatible con la excelencia académica no sólo se reprochan por nuestra comunidad, sino que se erradican y se eliminan en nuestro contexto universitario. Es un ambiente estudiantil totalmente diferente. Más positivo y constructivo para permitir el crecimiento personal de nuestros estudiantes.

Finalmente, la Academia IDH ha colocado en el mapa internacional a nuestra universidad. Coahuila comienza a ser una expresión que en muchos lugares del mundo empieza a ser una referencia. Estoy seguro de que en unos años más nuestros egresados comenzarán a tener un impacto importante en diferentes instituciones. Se van a destacar por su preparación, por su compromiso social y su nivel de competencia en el mercado laboral.