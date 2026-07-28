Akari: sabor entre los cerezos

Como toda buena ciudad en crecimiento, con nuevas tendencias urbanas y de convivencia que sigue en un desarrollo continuo, a Saltillo llegó hace unos años Parque Centro.

En medio de edificios, hoteles, depas y áreas comunes se encuentra AKARI, que recientemente celebró su noveno aniversario. Un lugar que se ha mantenido a través del tiempo con la mejor fórmula que puede mantener a un restaurante: la calidad y la continua renovación en su carta e instalaciones.

Frecuentemente tienen invitados especiales, que potencializan la experiencia de probar platillos auténticos. Desde probar sushis de verdad, buenos vinos, buena coctelería, hasta alianzas con cervezas locales. El ambiente citadino de Parque Centro te lleva a esa atmósfera de una urbe que presume de las nuevas tendencias arquitectónicas, incluso algunas premiadas a nivel internacional.

Ahí, en una esquina, AKARI ofrece autenticidad y un real acercamiento a la cocina japonesa, como el Spicy Miso Ramen o el delicioso Osushi Roll, aunque alguna vez probé unas exquisitas costillas; también está el teriyaki y muchas más opciones frescas y bien ejecutadas.

Algo que agradecemos a AKARI es su buen arroz, en cualquier versión, ya que hoy en día existen unos arroces que bien podrían ser trocitos de hule servidos en un plato. Evidentemente es cualquier cosa menos un sushi, quizá rollos con ingeniería química.

Sus dueños, además, son excelentes personas, humanas, generosas en momentos difíciles (así lo fueron conmigo) y eso también se refleja en el entorno de AKARI en sus decoraciones de temporada y su impecable servicio.

Un referente sin duda de Parque Centro es este sitio, que poniéndonos el kimono, podemos sentir los árboles de cerezos que rodean las mesas, el valor agregado como el “Kintsugi”, en cada bocado.

Y como lo marca la tradición japonesa, el uso de la palabras de valor como “Itadakimasu”: agradecer a la naturaleza, y “Gochisousama deshita”: las gracias después de comer.

Y con estas dos palabras le damos esa reverencia a AKARI, en esta nueva urbe que ya se distingue por buenas ofertas gastronómicas.

“Kintsugi”, además, es el gran arte de reparar con oro, la cerámica dañada. Así es, AKARI nos repara.