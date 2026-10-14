Jacobo Rodríguez: ¿candidato natural de Morena al Gobierno de Coahuila?

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Opinión
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    Jacobo Rodríguez: ¿candidato natural de Morena al Gobierno de Coahuila?

De ganar la próxima elección a la alcaldía de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez se convertirá en el candidato natural de Morena al Gobierno de Coahuila.

Así lo advirtieron agudos analistas políticos, al coincidir con esta columna en la ausencia de nuevos personajes políticos en las filas de la 4T coahuilteca.

https://vanguardia.com.mx/opinion/recicla-morena-a-perdedores-ante-falta-de-nuevos-cuadros-en-coahuila-OP24091816

Según los observadores, Jacobo Rodríguez es la figura política emergente de Morena con mejor calificación ciudadana, además de que gobierna una de las tres ciudades más seguras del país.

El actual edil nigropetense va por la reelección en la fronteriza población y en poco tiempo se ganó el reconocimiento ciudadano, dijeron.

El alcalde nigropetense supera en simpatía y apariencia personal al senador Luis Fernando Salazar y a la senadora Cecilia Guadiana y posee capacidad oratoria y discursiva, afirmaron.

Destacaron que, en un debate con el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, y con el senador Gabriel Elizondo, en caso de que uno de ellos sea el candidato a gobernador, Jacobo sale adelante.

Con el fiscal Federico Fernández, reconocieron que el alcalde de Piedras Negras no la pasaría bien, en caso de debatir públicamente.

Jacobo es hoy por hoy el representante de Morena con más futuro político, claro, en caso de que no sea derrotado por el PRI en la elección a alcaldes del 2027.

Eso dicen...

CON HARFUCH

El senador Luis Fernando Salazar posteó ayer una foto en la que aparece junto al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.

Y es el que el funcionario federal compareció ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a la que Salazar Fernández pertenece.

Luis Fernando reconoció que, con Harfuch al frente de la seguridad pública federal, el país ha registrado importantes avances en el combate a la delincuencia organizada y el huachicol.

Por cierto, la clase política coahuilense se mantiene a la expectativa para conocer si el senador morenista se registra como aspirante a la alcaldía de Torreón.

JULIÓN Y PESADO

Grupo Pesado este jueves; Julión Álvarez el viernes; sábado 17, con La Banda El Recodo; y el domingo, Rodeo Saltillo cierra con la presentación de Brett Young.

Los boletos, según dicen, ya están agotados y la edición 2026 del Rodeo Saltillo promete reunir a importantes periodistas y artistas nacionales en este evento turístico de gran renombre.

La clase política estatal seguramente aprovechará el evento para cerrar filas y disfrutar de este acontecimiento, considerado como patrimonio intangible de Coahuila.

Allá nos vemos...

MEJÍA PRESIONA A ALIADOS

De que el tigre es bravo, hasta a los de casa muerde, y ayer el líder estatal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, acusó, sin decirlo abiertamente, a Morena Coahuila de intentar amordazarlo.

“El PT apuesta por el diálogo y las alianzas justas” PERO “sin renunciar a sus principios. En Coahuila seguiremos señalando los abusos del PRI, y defendiendo la verdadera opción de cambio”.

El mensaje es complejo y encriptado, pero denota presiones y discusiones al interior de la alianza por el comportamiento de Mejía Berdeja.

Y es que una cosa es criticar, y otra, difamar sin sustento, como algunas veces lo hace el tigre de la laguna.

El líder de Morena, Diego del Bosque, tiene la palabra...

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