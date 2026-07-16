Alerta México-Estados Unidos: prioridades desalineadas

Minimizar las advertencias de fuera. Pero ahora parecemos aceptar también la minimización –pregonada por el discurso oficial– de la trascendencia de las condenas y advertencias estadounidenses sobre el control de las organizaciones criminales de zonas importantes del poder político. Y ninguna de las dos situaciones dejará de perseguirnos y de seguirnos cobrando sus graves efectos en nuestra convivencia interna y en nuestros vínculos de todo orden con el vecindario y la globalidad.

Normalizar la violencia. Se nos ha hecho normalizar, en este régimen, e inmunizarnos o narcotizar la conciencia de los alcances de la violencia criminal: los miles de muertos, desaparecidos, desplazados por la ocupación de pueblos, ciudades y caminos por los cárteles que allí imponen su dominio y sus “leyes”.

Arrecia la confrontación. A diferencia de las décadas de 1990, 2000 y hasta 2017 (inicio del primer periodo de Donald Trump) y 2018 (llegada de López Obrador), de aquellas décadas en que vivimos casi 30 años de prioridades alineadas en materia de integración comercial (TLC), combate al narcotráfico, avance democrático, libertades y derechos informativos, antier el jefe de la DEA marcó un nuevo hito camino a la confrontación y a una virtual ruptura del diálogo entre los gobiernos de ambos países. Parecería llegar una suerte de fin de una época de cooperación no conflictiva, resultado de la aceleración de un ciclo de enfrentamientos verbales, en espera de pasar de las palabras a las acciones unilaterales de fuerza.

¿Última llamada? Se irían así 30 años de libre comercio y varias décadas de cooperación en materia de combate al narco, de acuerdo con el dramatismo con que, a manera de última llamada, coronó antier la DEA a su narrativa de una real o supuesta “conexión mortal” entre cárteles y gobierno mexicano. “Son lo mismo”, alertó el director de la agencia, Terrance Cole.

¿Fiscal o presidenta? No es que no lo hayan dicho antes Trump y sus secretarios de Estado y de Justicia. Quizás con palabras menos dramáticas. Pero la acumulación de advertencias y la subida del tono parecerían exigir de la Presidenta algo más que sus actitudes de fiscal o juez penal exigiendo “pruebas” que respalden esa especie de ultimátum voceado antier por la agencia. Tendría que investirse ya en jefa de un Estado de por sí escoriado por su gobierno y el de su antecesor. Y de un país urgido, entre otras acciones de recuperación de la república, de estrategias racionales para el restablecimiento de la normalidad y la certeza en su relación con la superpotencia colindante, primer socio comercial y detentador de las fuerzas armadas más poderosas del planeta, al otro lado de nuestras fronteras.