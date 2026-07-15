¿Usted le cree a la presidenta Sheinbaum?

Que en Morena no hay vínculos con el narco. Que nadie de Morena está cooperando con Estados Unidos para pasarles información. Que hay una excelente cooperación con el gobierno de Estados Unidos.

Dice que en México no hay impunidad. Que en cuestiones legales trata por igual a funcionarios de Morena que a los de oposición. Que su gobierno no protege a nadie.

La Presidenta ha empleado esas frases como mantras para responder a esta serie de acontecimientos, sucedidos en los últimos 76 días:

Estados Unidos pidió al gobierno de México detener a 10 funcionarios del gobierno de Sinaloa por nexos con el crimen organizado, incluyendo al gobernador en funciones. Dos de ellos se entregaron al gobierno americano.

El FBI puso en exhibición en un museo la avioneta en la que se llevaron a Estados Unidos a Ismael “El Mayo” Zambada, por lo que el gobierno de México ya da por hecho que hubo intervención estadounidense en suelo mexicano.

El gobierno de Sheinbaum dijo que identificaron al piloto, que lo tuvieron detenido y que lo entregaron a Estados Unidos.

Se filtró una grabación de la gobernadora morenista de Baja California en la que acepta que ha platicado con todas las agencias de seguridad de Estados Unidos y en la que le ofrece al FBI la información que quiera, incluida la de las mesas de seguridad, a cambio de impunidad: que el gobierno de Estados Unidos no solicite su extradición y que le reactiven la visa que le cancelaron hace un año.

Lanzo estas preguntas para todos. Hayan votado por quien hayan votado. ¿Usted le cree a la Presidenta cuando dice que no hay pruebas de que Rocha y sus secuaces tengan nexos con el narco, que no les ayudó el Cártel de Sinaloa en la campaña? ¿Le cree cuando dice que no hay pruebas de que Marina del Pilar Ávila esté en tratos con el gobierno de Estados Unidos ofreciéndoles información de seguridad? ¿Le cree que si ellos dos fueran gobernadores de oposición, les estaría dando el mismo trato? ¿Le cree que no los está protegiendo por ser de su movimiento? ¿Le cree cuando dice que en Morena no tienen acuerdos con los grupos delincuenciales? ¿Le cree que lo que está defendiendo es la soberanía de México y no a los malos políticos de su partido?