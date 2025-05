Alfonso Cepeda Salas: ¿es un ejemplo de ‘éxito’?

La biografía de Alfonso Cepeda Salas , que aparece publicada en el sitio “Magisterio en Línea”, describe los inicios de quien es hoy el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ( SNTE ), como unos de carácter más bien humilde.

Hijo de profesor, Cepeda Salas es originario de Arteaga, donde cursó la educación básica, para luego formarse como docente en la Benemérita Escuela Normal de Coahuila , de la cual egresó en 1976, año en el cual inició su desempeño profesional como maestro.

Su primer empleo, de acuerdo con el citado documento, fue como profesor frente a grupo en la escuela primaria Cuauhtémoc, la cual se localiza en el ejido San Francisco, del municipio de General Cepeda. Posteriormente, pasó a laborar en la escuela primaria Ignacio Zaragoza, en Saltillo.

Recuperar la información anterior es importante porque ayuda a dimensionar el impresionante “desarrollo” que ha tenido este profesor que, de acuerdo con la biografía citada, solamente se ha dedicado a la docencia a lo largo de toda su trayectoria profesional. En otras palabras, su patrimonio proviene estrictamente de su salario como burócrata de la educación.

Pese a ello, como lo viene documentando VANGUARDIA, Cepeda Salas y su familia se han convertido, en los últimos años, en prósperos empresarios de la salud a través, sobre todo, de “Medica Bosco”, el nombre comercial con el cual se conoce el emporio de su propiedad.

Medica Bosco es una clínica instalada en Saltillo, la cual fue edificada entre 2016 y 2017, pero a pesar de su corta vida ha tenido un crecimiento meteórico. ¿El secreto de su éxito? Las clínicas de la Sección 38 del SNTE, conocidas sobre todo por las quejas que en su contra enderezan cotidianamente los derechohabientes, subrogan prácticamente todos sus servicios a la empresa de Cepeda Salas.

Así, “Medica Bosco” se ha convertido, en los hechos, en la proveedora real de servicios de salud para los trabajadores de la educación afiliados a la Sección 38 del SNTE. Un negocio privado que ha venido “canibalizando” a una institución pública, con la aquiescencia de quienes debieran defenderla.

¿Cómo logró un humilde profesor de educación primaria, originario de un pequeño municipio de Coahuila, convertirse en un magnate de la salud? ¿De dónde salieron los recursos para “emprender” y convertir a su negocio familiar en una muy exitosa empresa de la salud?

Difícil, por no decir imposible, resulta explicar el tránsito de un punto a otro de la geografía económica. Y no es porque no existan casos de éxito similares en México y el mundo, es decir, casos de personas de origen humilde que logran amasar enormes fortunas.

El problema es que, a diferencia de Cepeda Salas, cualquiera de los otros ejemplos implica el haberse dedicado a los negocios toda la vida y no, como este “humilde profesor”, haber estado supeditado, a lo largo de toda su trayectoria profesional, al modesto salario de un profesor mexicano.