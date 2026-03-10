Alonso Ancira obstaculiza la venta de AHMSA

El senador Luis Fernando Salazar acusó ayer al exdueño de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, de obstaculizar la venta de la acería monclovense al manipular al síndico responsable de la subasta.

Salazar Fernández dijo que ya citó a la jueza responsable de la subasta de Altos Hornos de México, para que acuda al Senado de la República y explique la razón de tantas trabas impuestas.

El representante senatorial acusó al síndico responsable de la subasta de obstaculizar el trabajo de la jueza, por instrucciones de Alonso Ancira, para evitar la venta de Altos Hornos de México.

En entrevista con un informativo coahuilense, el político morenista calificó como una burla lo que se hace con los ex obreros de la acerera, a los que traen con mentiras y a vueltas y vueltas.

TERROR EN LAS REDES

Hace muchos años que en Saltillo no se veían imágenes de una balacera entre civiles armados con autoridades municipales y estatales.

Por fortuna, fue una falsa alarma que puso en alerta a padres de familia de Lomas del Refugio, que asustados acudieron por sus hijos a la escuela Alfonso Salas, ante el temor de alguna tragedia.

El incidente, al parecer, ocurrió cuando un grupo de civiles armados con piedras intentaron evitar la detención de un rijoso sujeto en una vulcanizadora de este sector.

Versiones oficiales señalan que los agentes de reacción rápida tuvieron que realizar disparos de disuasión al aire, hasta que lograron detener a ocho sujetos por agresión y resistencia a la policía.

Al respecto, el fiscal general, Federico Fernández, aclaró que no hubo enfrentamiento alguno ni presencia de delincuencia organizada, sino solo un par de riñas aparatosas.

El susto, como quiera nadie se lo quita a los saltillenses...

10 MIL

El legislador por Morena, Antonio Attolini, llegó ayer a la sesión del Congreso local con varias cajas que subió a su asiento legislativo.

Las cajas contenían más de 10 mil firmas de ciudadanos laguneros que piden juicio político contra el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, según el político de la 4T.

Attolini Murra insiste en la destitución del edil torreonense por supuestos desvíos millonarios del erario, pero sus compañeros legisladores no le hacen caso y lo acusan de protagonismo.

Mientras el debate se mantiene, el coordinador distrital morenista suma adeptos a su causa ante la nula respuesta de Cepeda González, que ni lo ve ni lo oye.

Aunque, si lo analizan bien, 10 mil firmas no son poca cosa...

DEMONIO RECARGADO

Cara, muy cara están pagando en Monclova la resurrección política del activista castañense Fernando Rodríguez, al darle el manejo del partido político México Avante.

El también llamado “Demonio de Tasmania” ya sacó el cobre y en su intento de “doblar” al alcalde acerero, Carlos Villarreal, bloquea el bulevar Pape y organiza plantones en la plaza principal.

Fernando siente que trae protección oficial, tras negociar el registro de México Avante a cambio de retirarle su amistad y apoyo al líder estatal del PT, Ricardo Mejía Berdeja.

Pero el remedio salió peor que la enfermedad, pues ahora el Demonio de Tasmania y el Tigre acapulqueño, por separado, traen en vilo a autoridades estatales y municipales.

Fernando también ya agarró de encargo a la pobre alcaldesa de Ciudad Frontera, Sari Pérez, a la que amenazó con organizarle un plantón ayer en el exterior de la presidencia.

No me lo crean, pero hay el run run de que Fernando tiene un aliado al interior de la alcaldía monclovense que, dicen, es maestro y se apellida Medina.

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será verdad que el diputado morenista, Alberto Hurtado, anda alterado y comienza a perder los estribos cuando los ciudadanos lo confrontan?