El pasado viernes 19 se dio a conocer la triste noticia de la muerte del bajista británico Andy Rourke, perteneciente a una banda emblemática de rock The Smiths, a los 59 años de edad.

Rock perdió la batalla en contra del cáncer pancreático con el cual lidiaba desde hacía algunos años según lo dio a conocer Johnny Marr, uno de sus compañeros en la mencionada agrupación, quien se encargó de difundir la noticia en su cuenta de Twitter. “Andy será recordado como un alma amable y hermosa por aquellos que lo conocieron y como un músico sumamente dotado por los fanáticos de la música. Solicitamos privacidad en este triste momento”. Además, en su cuenta de Instagram, Marr no dudó en recordar la amistad que tuvieron: “Mantuvimos nuestra amistad a lo largo de los años, sin importar dónde estuviéramos o lo que sucediera, y es una cuestión de orgullo personal y de tristeza que la última vez que Andy tocó en el escenario fue conmigo y mi banda en septiembre de 2022”.

Rourke nació en Manchester, Inglaterra, el 17 de enero de 1964. Fue uno de los miembros fundadores de la banda The Smiths, formado en la misma ciudad de Manchester, en 1982 por Rourke en el bajo; Marr en la guitarra y teclados; Steven Patrick Morrisey en las vocales y Mike Joyce en la batería. Recordados por temas como “How Soon is Now?” o “Meat is Murder” (1985), del disco del mismo nombre que como su nombre lo indica se pronunciaba a favor del vegetarianismo, entre otros más, según la edición española de la revista Rolling Stone los ubicó en el puesto 15 de las 50 mejores bandas de todos los tiempos, y a partir de la separación de la banda en 1987 Rourke siguió participando en proyectos como solista de Morrisey así como de solistas como Sinead O´Connor, entre otros más.

En notas más agradables la noche del sábado 20 se estrenó a través de HBO Max el largometraje documental “Love to Love You, Donna Summer”, el cual da seguimiento a la vida y obra de la icónica cantante conocida como “la Reina de la Música Disco” a partir del éxito del tema “Love to Love You Baby”, de 1975, y que hizo historia por ser un tema con connotación sexual que en su momento solo se programó en el horario de la medianoche. Dirigido por una de las hijas de la cantante, Brooklyn Sodano y Roger Ross Williams, el documental se apoya por videos y grabaciones inéditas y personales de la cantante y su familia, dando a conocer a la vez dolorosos episodios que la marcaron de por vida como el abuso que sufrió de un pastor de su congregación y su relación amor-odio con la comunidad LGBT.

Para terminar, y hablando de reinas de la música norteamericana, el pasado miércoles 24 volvieron las notas tristes con el fallecimiento a los 83 años de edad luego de lidiar también con otra larga enfermedad de la conocida como “La Reina del Rock and Roll”, Tina Turner, quien como Donna Summer vivió su propio infierno en su caso al estar casada con Ike Turner hasta que al estar liberada literalmente de él obtuvo su primer gran éxito como solista con el álbum multiplatino y ganador de varios Grammys de 1983 “Private Dancer”, entre muchos otros que vinieron después lo mismo que películas y colaboraciones como USA for Africa y duetos con Bryan Adams y Eros Ramazzotti. Descansen en paz.

