Apertura nocturna de la gloria

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 3 abril 2026
    Apertura nocturna de la gloria

Se abre ahora la gloria en el anochecer del Sábado Santo.

Es celebrar el amanecer de la Pascua como sucedió en oriente y como acontece ahora en la vida y en el corazón de los creyentes.

https://vanguardia.com.mx/opinion/todo-lo-que-padece-es-por-ti-NL19740827

Se van encendiendo las velas tomando su llama del cirio que representa a Cristo resucitado.

LA HISTORIA

Se hace la proclama del hecho histórico en que brilla la victoria de Cristo, el crucificado, sobre la muerte.

Vence al sepulcro que queda vacío y se encuentra con María de Magdala, que vive en Betania y con otras mujeres que la acompañan y han venido al sepulcro a embalsamar el cuerpo de su Maestro.

Envía a la Magdalena a dar la noticia a los apóstoles: que ha resucitado y que los encontrará en Galilea.

EL NIVEL MÁS ALTO

En la vida de fe se recuerdan los grandes regalos del Maestro Jesús: su mandamiento nuevo, el sacerdocio ministerial, la presencia suya en el pan y en el vino transustanciados, cada vez que de labios sacerdotales, se pronuncian las palabras del Salvador: “Esto es mi cuerpo”, “Esta es mi sangre”; es regalo el gran ejemplo y tarea de hacer servicios humildes, al lavar los pies a sus discípulos.

RENOVACIÓN DE ALIANZA

Se renueva la alianza bautismal, renovando los mismos votos y promesas de ese nuevo nacimiento para una vida nueva.

https://vanguardia.com.mx/opinion/renovar-alianza-bautismal-EO19715375

Es el tiempo pascual la presencia del evangelio de Cristo en todas las acciones de la vida diaria.

Todo animado ya por la verdad y el amor. Dejas así, vacíos todos los sepulcros de lo más valioso. Contienen ahora todos los egoísmos y la maldad.

Todos los victoriosos, convertidos, bautizados estarán entonces estrenando la misericordia, la libertad responsable y la justicia para ser constructores de la verdadera paz.

TÉ CON FE

-¿Qué significa vivir vida nueva, resucitada?

-Que ya no te gobiernan tus impulsos, tus complejos y caprichos, tu soberbia, tu codicia y tu sensualidad. Que ahora no vives sino convives con Cristo resucitado, que vive en ti su vida de Hijo de Dios y hermano universal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Religión

Luferni

Luferni

El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
A través del código, los usuarios podrán enlazarse con las corporaciones de seguridad para solicictar apoyo o asistencia.

Habilitan QR de auxilio en Coahuila; vacacionistas podrán solicitar asistencia en carretera
La mayoría de los daños se concentra en pastizales y matorrales.

Inicia temporada de incendios; Coahuila registra 18 siniestros
Durante esta temporada vacacional, se prevé que la entidad perciba una derrama de aproximadamente mil millones de pesos.

Pueblos Mágicos de Coahuila romperán récord de visitantes: Secretaria de Turismo
Con el mejoramiento de los espacios públicos en la ciudad, se busca el fortalecimiento del tejido social mediante actividades culturales y deportivas.

Aprovechan saltillenses espacios rehabilitados con Activa tu Parque
Entre rezos, dramatización y momentos de reflexión, la representación de la Pasión de Cristo reunió a la comunidad en uno de los eventos religiosos más concurridos de la temporada.

Bajo un cielo que amenazó lluvia, la fe no se movió: cientos caminan el viacrucis del Ojo de Agua al Mirador de Saltillo
Se mantienen en vigilancia 156 casos sospechosos.

Se duplicaron casos de sarampión previo a Semana Santa; van 17 contagios

La Tierra, la Luna y el lunático

La Tierra, la Luna y el lunático
true

Fortalecer las facultades de los tres órdenes de gobierno, incluido el municipal