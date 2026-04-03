Apertura nocturna de la gloria

Es celebrar el amanecer de la Pascua como sucedió en oriente y como acontece ahora en la vida y en el corazón de los creyentes.

Se abre ahora la gloria en el anochecer del Sábado Santo.

Se van encendiendo las velas tomando su llama del cirio que representa a Cristo resucitado.

LA HISTORIA

Se hace la proclama del hecho histórico en que brilla la victoria de Cristo, el crucificado, sobre la muerte.

Vence al sepulcro que queda vacío y se encuentra con María de Magdala, que vive en Betania y con otras mujeres que la acompañan y han venido al sepulcro a embalsamar el cuerpo de su Maestro.

Envía a la Magdalena a dar la noticia a los apóstoles: que ha resucitado y que los encontrará en Galilea.

EL NIVEL MÁS ALTO

En la vida de fe se recuerdan los grandes regalos del Maestro Jesús: su mandamiento nuevo, el sacerdocio ministerial, la presencia suya en el pan y en el vino transustanciados, cada vez que de labios sacerdotales, se pronuncian las palabras del Salvador: “Esto es mi cuerpo”, “Esta es mi sangre”; es regalo el gran ejemplo y tarea de hacer servicios humildes, al lavar los pies a sus discípulos.

RENOVACIÓN DE ALIANZA

Se renueva la alianza bautismal, renovando los mismos votos y promesas de ese nuevo nacimiento para una vida nueva.