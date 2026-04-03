Apertura nocturna de la gloria
COMPARTIR
TEMAS
Se abre ahora la gloria en el anochecer del Sábado Santo.
Es celebrar el amanecer de la Pascua como sucedió en oriente y como acontece ahora en la vida y en el corazón de los creyentes.
Se van encendiendo las velas tomando su llama del cirio que representa a Cristo resucitado.
LA HISTORIA
Se hace la proclama del hecho histórico en que brilla la victoria de Cristo, el crucificado, sobre la muerte.
Vence al sepulcro que queda vacío y se encuentra con María de Magdala, que vive en Betania y con otras mujeres que la acompañan y han venido al sepulcro a embalsamar el cuerpo de su Maestro.
Envía a la Magdalena a dar la noticia a los apóstoles: que ha resucitado y que los encontrará en Galilea.
EL NIVEL MÁS ALTO
En la vida de fe se recuerdan los grandes regalos del Maestro Jesús: su mandamiento nuevo, el sacerdocio ministerial, la presencia suya en el pan y en el vino transustanciados, cada vez que de labios sacerdotales, se pronuncian las palabras del Salvador: “Esto es mi cuerpo”, “Esta es mi sangre”; es regalo el gran ejemplo y tarea de hacer servicios humildes, al lavar los pies a sus discípulos.
RENOVACIÓN DE ALIANZA
Se renueva la alianza bautismal, renovando los mismos votos y promesas de ese nuevo nacimiento para una vida nueva.
Es el tiempo pascual la presencia del evangelio de Cristo en todas las acciones de la vida diaria.
Todo animado ya por la verdad y el amor. Dejas así, vacíos todos los sepulcros de lo más valioso. Contienen ahora todos los egoísmos y la maldad.
Todos los victoriosos, convertidos, bautizados estarán entonces estrenando la misericordia, la libertad responsable y la justicia para ser constructores de la verdadera paz.
TÉ CON FE
-¿Qué significa vivir vida nueva, resucitada?
-Que ya no te gobiernan tus impulsos, tus complejos y caprichos, tu soberbia, tu codicia y tu sensualidad. Que ahora no vives sino convives con Cristo resucitado, que vive en ti su vida de Hijo de Dios y hermano universal.