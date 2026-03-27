Renovar alianza bautismal

Se manifiesta el Creador en su Creación y en su Revelación en obras y palabras humanas, inspiradas y proféticas.

“Dios es Amor”. Lo revela Juan en su carta (l de Juan 4,8 y Í de Juan 4,16).

El pueblo escucha, entiende, acepta, propone y hace vida la Palabra. Dios, quien ofrece prosperidad, bendición y protección.

El pueblo ha de cumplir su precepto, cuya entraña es el amor a Dios con todo: corazón, alma, mente y fuerzas.

El Hijo de Dios es enviado por el Padre Creador para que, siendo inocente, se ofrezca en sacrificio por los culpables. Él viene dispuesto a hacer, en todo, la voluntad de su Padre.

SACRIFICIO POR TODOS CON VALOR INFINITO

El mérito de ese sacrificio puede ser aplicado a todos los culpables que reconozcan su culpa y pidan, humildemente, perdón porque el enviado del Padre es como un segundo Adán, cabeza de la humanidad.

Y su sangre tiene un valor capaz de pagar toda la deuda humana por la ofensa a un Dios infinito. La víctima, que se ofrece, es Dios y hombre.

Dios es amor incondicional porque no solo ama con amor de complacencia a quien cumple, en todo, su mandamiento, sino también a quien no lo cumple.

A ese lo ama con amor de rescate. Ama al que falla, si reconoce su falta con sinceridad y pide perdón con humildad.

Ama así, no por la perfección de la conducta humana, sino por la sinceridad del pecador arrepentido que limpia su corazón. Tendrá entonces una nueva oportunidad de salvación.

HOY ES LA VIGILIA PASCUAL DE RENOVACIÓN

Esta noche de sábado de Semana Santa se celebra, al anochecer, la Vigilia Pascual.