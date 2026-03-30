Todo lo que padece es por ti

El Hijo de Dios no salva en masa, sino en relación personal con cada uno de los que quiere purificar, liberar y glorificar.

Pablo apóstol ve la pasión de Cristo como algo personal: “Me amó y se entregó por mí”.

Si tú hubieras sido la única persona humana sin perdón, sin esperanza de resurrección y de gloria eterna, el Salvador habría hecho por ti lo mismo que hace por cada empobrecido, despojado, oprimido o excluido.

Reconocerse derrotado por los mismos recursos recibidos para vencer. Enfrentarse a la verdad de no haber tenido concavidad, vaciedad ni apertura ante la lluvia de dones que no se supieron recibir, disfrutar, aprovechar y agradecer.

Descubrir, con humildad auténtica, la propia miseria existencial no es para deprimirse y perder autoestima, sino para apoyar todas las propias debilidades y frustraciones en la fortaleza del Salvador.

Ver claramente las propias caídas y saber que fue la misericordia divina la que sólo vio un corazón sincero y arrepentido y dio generosamente el perdón y la nueva oportunidad de seguir caminando hacia una plenitud eterna.

Caer en la cuenta de que nunca faltó lo necesario para acertar y perseverar. Y que el amor divino no es tanto a la conducta, sino a la persona, y lo que busca no es la perfección impecable, sino la sinceridad del corazón que se dice la verdad a sí mismo, decide conversión y confía en el amor divino. Ese amor que no fue de complacencia, sino de rescate.

Contemplar, desde la verdad propia, el amor incondicional que cura, levanta y acompaña es lo que hace decir, al ver a Cristo en la cruz: “Todo esto lo padece por mí. Yo soy quien debería estar ahí. Él está pagando, con su dolor, mi propia deuda, siendo inocente. Quiere vencer mi muerte con la suya para después regalarme su resurrección y su vida eterna, gozosa y gloriosa”.

Esa es la actitud de fe apta para vivir eso que llamamos la “semana santa”, santa por todos los regalos espirituales que prepara para quien quita todos los obstáculos y abre mente y corazón para recibirlos.

Cuando Jesús, Señor, Maestro, Salvador y Amigo, está en su hora de sacrificio, pagando la deuda de la humanidad, unos se burlan, otros lo retan a usar su poder para librarse de la muerte.

Sólo el ladrón, crucificado a su lado, hace el mayor robo de su vida al pedir sólo un recuerdo a Quien ahora le promete dicha sin fin.