Aquí viven leones

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Aquí viven leones

Los grandes libros llegan demasiado pronto en la vida. Madame Bovary, Rebelión en la Granja, Pedro Páramo, Crónica de una Muerte Anunciada, Los Relámpagos de Agosto y otros de entre un largo etcétera que cada uno constituirá a su manera.

Algunos programas de fomento a la lectura incorporan estas obras con carácter de imprescindible intentando cebar el anzuelo para que caigan los jóvenes lectores. Así, pasan a darse como vistas de por vida.

Claro a los diez, doce o quince años se es capaz de leer el libro y contar el argumento, pero de lo que realmente va la historia, los entresijos que soportan su estructura, difícilmente se entera alguien a esas alturas de la vida.

Algo semejante ocurre con las series y películas que se realizan basadas en obras literarias. Viendo la filmación uno sabe de qué va la trama, conoce a los personajes y sus dilemas. Sin embargo, se pierde la pluma del autor. Como ejemplo está Diablo Guardián, Cien Años de Soledad, Las Muertas y Pedro Páramo, más las que al lector se le vengan a la mente.

Muy bien hechas, impecables, grandes actuaciones, la trama acotada con las tijeras del productor y la escenografía de diez.

Insisto, a pesar de lo delicioso de sumergirse en ellas y los enteros que aporta la actuación, en el filme se pierden las formas de escribir del autor, y con ello, sus dotes de rapsoda.

También habrá que reconocer los casos notables en que el séptimo arte creó obras que por sí mismas valen la pena, muchas de ellas siendo historias paralelas de lo puesto en las páginas. El Padrino, El Resplandor o La Sombra del Caudillo, por citar algunos casos fortuitos.

Volvamos al principio. Los grandes libros llegan demasiado pronto a nuestra vida, y por ello cobra relevancia la relectura y el turismo literario como el que presenta Fernando Savater en Aquí viven Leones (Editorial Debate, 2015).

Este libro es un viaje a las guaridas de ocho autores del mero parnaso: Shakespeare, Ramón del Valle-Inclán, Edgar Allan Poe, Giacomo Leopardi, Agatha Christie, Alfonso Reyes, Gustave Flaubert y Stefan Zweig.

Y como cada libro tiene una historia propia, distinta a la que consta en sus páginas, hay anécdotas sobre las particularidades que acaecieron durante su gestación y publicación.

Viajar fue una de las grandes pasiones de Savater, pero más allá de la conferencia y del hotel cinco estrellas, se sintió tentado por seguir el rastro de los escritores de marras. Recoger sus pasos, conocer los lugares en donde vivieron, las calles por las que caminaban y constatar si hoy día algo queda de ellos en esos sitios.

Esta labor antropológica, que también tiene mucho de detectivesca, la llevó a cabo en compañía de Sara Torres Marero, su Pelo Cohete, ilustradora y esposa que colaboró en los libros publicados por Fernando hasta 2015.

Sara murió cuando este libro aún iba de camino a la imprenta. Fue su último trabajo conjunto. Fernando quedó devastado, y aunque anunció que sería su última publicación, comenzó a realizar apuntes sobre la viudedad, ya que sentía que llorar no bastaría para aliviar la pena.

Al final, afortunadamente Savater volvió a las librerías con más textos como La Peor Parte o Carne Gobernada.

Aquí viven leones es una respuesta literaria a la posteridad de los escritores del olimpo, encriptada bajó la leyenda inscrita en los mapas de la antigüedad, en los que los sitios inexplorados eran catalogados con conjeturas como Hic sunt leones o Hic sunt dragones.

¿Qué hay en los lugares donde alguna vez habitaron los grandes autores, que queda de ellos en esos sitios que los vieron crear obras inmortales?

Lo sitios donde vivieron leones, dragones y plumas con la peligrosidad de crear universos enteros.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Literatura
Libros
Reseñas

José Luis Cuevas

José Luis Cuevas

Lector y economista por accidente

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Una buena y una mala

Una buena y una mala
true

Sigo y seguiré en Bienestar Coahuila, afirma Américo Villarreal
true

POLITICÓN: Sheinbaum y Manolo disputan el aplauso sin incendiar el templete
El llamado “Pase Turístico” será impuesto obligatoriamente en Nuevo León para todos los vehículos con placas de otros Estados en los próximos días.

¿Desde cuándo será obligatorio el Pase Turístico de Nuevo León y cómo tramitarlo?
Entre áreas verdes, espacios deportivos y conexión con zonas industriales, así se proyectan las estaciones que recibirán al nuevo tren de pasajeros en Saltillo, Ramos Arizpe y Derramadero.

Revelan cómo lucirán las estaciones del tren de pasajeros que atravesará Saltillo
Alberto Rodríguez mantuvo su presencia entre los primeros lugares en una competencia disputada en Eagle Creek Golf Club.

Golfista saltillense Alberto Rodríguez brilla en torneo juvenil de Orlando
Ulrich Siegmund, el principal candidato del partido de derecha Alternativa para Alemania en el estado de Sajonia-Anhalt, se dirige con júbilo a sus seguidores tras la histórica victoria del partido.

El partido de extrema derecha AfD, respaldado por Musk, logra una victoria histórica en Alemania
Desde el inicio del proceso, Sarah Khalifa ha rechazado las acusaciones en su contra.

Sarah Khalifa, famosa presentadora de TV de Egipto, es condenada a muerte por su implicación en una banda de narcotraficantes