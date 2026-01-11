Ataca epidemia de parvovirus

Trascendió también que los primeros casos de esta epidemia se presentaron ayer sábado 10 de enero, en el área metropolitana de Monterrey.

Trasciende que provoca pérdida de condición corporal, fiebre, gastroenteritis, anorexia, depresión, visión turbada, alucinaciones y deshidratación.

El parvovirus ataca mayormente a las especies pequeñas.

Vómitos, diarrea y deshidratación son sus principales síntomas.

Allegados a las primeras víctimas dieron la señal de alerta en varios chats.

Aunque es mortal, existe una vacuna que puede salvar la vida de las mascotas, de acuerdo a veterinarios consultados.

Cierto activista que se dice veterinario -pero no lo es- dio a conocer una noticia desviada de la realidad.

Cuando fue confrontado, reculó y ofreció borrar su comentario, cosa que finalmente hizo, tomando en cuenta que administra varios chats.

Sin embargo, otros que divulgaron falsamente la noticia -basados en trascendidos y allegados- hasta la hora de esta publicación no habían borrado su libelo, pese a haber sido desmentidos por una fuente confiable.

Tales cosas ponen en tela de mezclilla (duda) la libertad de expresión.

CAJÓN DESASTRE

Me refiero en este artículo a los FAKES divulgados desde el viernes pasado sobre la detención -y posterior liberación- del director de Grupo VANGUARDIA y a la falsa renuncia de Clara Luz Flores a su puesto en la Secretaría de Gobernación para buscar la candidatura de Morena por la gubernatura de Nuevo León.

O, ¿en qué estaban ustedes pensando?

