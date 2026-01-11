Ataca epidemia de parvovirus

Opinión
/ 11 enero 2026
    Ataca epidemia de parvovirus

Plácido Garza DETONA® Es un padecimiento altamente contagioso

¿Les platico? ¡Arre!

Vómitos, diarrea y deshidratación son sus principales síntomas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Hay algo peor que un juez del nuevo Poder Judicial?

El parvovirus ataca mayormente a las especies pequeñas.

Trasciende que provoca pérdida de condición corporal, fiebre, gastroenteritis, anorexia, depresión, visión turbada, alucinaciones y deshidratación.

Trascendió también que los primeros casos de esta epidemia se presentaron ayer sábado 10 de enero, en el área metropolitana de Monterrey.

Allegados a las primeras víctimas dieron la señal de alerta en varios chats.

Aunque es mortal, existe una vacuna que puede salvar la vida de las mascotas, de acuerdo a veterinarios consultados.

Cierto activista que se dice veterinario -pero no lo es- dio a conocer una noticia desviada de la realidad.

Cuando fue confrontado, reculó y ofreció borrar su comentario, cosa que finalmente hizo, tomando en cuenta que administra varios chats.

Sin embargo, otros que divulgaron falsamente la noticia -basados en trascendidos y allegados- hasta la hora de esta publicación no habían borrado su libelo, pese a haber sido desmentidos por una fuente confiable.

Tales cosas ponen en tela de mezclilla (duda) la libertad de expresión.

CAJÓN DESASTRE

Me refiero en este artículo a los FAKES divulgados desde el viernes pasado sobre la detención -y posterior liberación- del director de Grupo VANGUARDIA y a la falsa renuncia de Clara Luz Flores a su puesto en la Secretaría de Gobernación para buscar la candidatura de Morena por la gubernatura de Nuevo León.

O, ¿en qué estaban ustedes pensando?

Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

Por lo pronto hoy, tengan ustedes un Plácido Domingo.

Temas


Opinión

Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Presidenta corrigiendo la plana a AMLO

La Presidenta corrigiendo la plana a AMLO
true

La despedida de Pedro Garfias
true

POLITICÓN: Monta Fiscalía de Nuevo León megaoperativo contra Director de VANGUARDIA, mientras es indulgente con criminales
El refugio temporal de Ramos Arizpe fue habilitado con calefacción, alimentos y bebidas calientes durante el fin de semana.

Reporta Ramos Arizpe saldo blanco tras entrada del Frente Frío 27
El gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó en Palacio de Gobierno un paquete de programas sociales, educativos y económicos con una inversión estimada de hasta 5 mil millones de pesos.

Con inversión aproximada a los 5 mil mdp, Gobierno de Coahuila anuncia paquete de obras y apoyos

Muchos alojamientos digitales no cumplen con normas de Protección Civil ni salidas de emergencia, advierte empresario.

Falta de regulación en Airbnb representa riesgo para Saltillo rumbo al Mundial 2026

La regularidad del sueño se refiere al mantenimiento de la misma hora de acostarse y levantarse.

Tener una rutina de sueño puede mejorar tu salud
Trump y Petro al teléfono: así se evitó una crisis

Trump y Petro al teléfono: así se evitó una crisis