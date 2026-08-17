- Le hacemos su tatuaje mientras espera.

- Veterinario vende gato siamés. Si usted quiere lo castro.

En los últimos números ese boletín ha recogido avisos de ocasión enviados por sus lectores, anuncios que son dignos de guardarse porque contienen algún despropósito o errata. Transcribiré algunos, por más que ciertamente pierden mucho de su gracia en el fragoso camino de la traducción:

El periódico publicado por los alumnos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Indiana contiene artículos de mucha sustancia acerca del ejercicio periodístico, pero trae igualmente secciones que entretienen al lector.

- Vendo perro San Bernardo. Come de todo; le gustan mucho los niños.

- Vendo juego de sala Chip and Dale. (El nombre del estilo es Chippendale. Chip y Dale son dos ardillitas en los dibujos animados de Walt Disney).

- Caballero de 85 años solicita asistente. El sexo no importa.

- Necesito joven para cuidar una vaca que no fume ni beba.

- Vendo tocador para dama con patas largas.

- Lavandería. Señora: deje usted su ropa con nosotros y vaya a divertirse.

- Reparamos cualquier cosa. Por favor toque la puerta; el timbre no funciona.

- Ropa de mujer. Ofrecemos a nuestras clientes lo más bajo en precio y calidad.

- El reverendo Smith solicita ama de llaves que se quede de noche. Envíe solicitud. Confidencialidad asegurada.

- Plomeros. Reparamos lo que su marido reparó.

- Dr. Jones. Especialista en mujeres y otras enfermedades.

- Vestidos de novia para todas las ocasiones.

- Cortes de pelo a mitad de precio. Sólo uno por cliente.

- Veterinario. Si su perrita necesita novio, llámeme.

- Restorán. Abierto los siete días y fines de semana.

- Disco Wabach: Cerrada hoy en la noche, por apertura.