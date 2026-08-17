Avisos de ocasión
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Son dignos de guardarse porque contienen algún despropósito o errata. Transcribiré algunos
El periódico publicado por los alumnos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Indiana contiene artículos de mucha sustancia acerca del ejercicio periodístico, pero trae igualmente secciones que entretienen al lector.
En los últimos números ese boletín ha recogido avisos de ocasión enviados por sus lectores, anuncios que son dignos de guardarse porque contienen algún despropósito o errata. Transcribiré algunos, por más que ciertamente pierden mucho de su gracia en el fragoso camino de la traducción:
- Veterinario vende gato siamés. Si usted quiere lo castro.
- Le hacemos su tatuaje mientras espera.
- Vendo perro San Bernardo. Come de todo; le gustan mucho los niños.
- Vendo juego de sala Chip and Dale. (El nombre del estilo es Chippendale. Chip y Dale son dos ardillitas en los dibujos animados de Walt Disney).
- Caballero de 85 años solicita asistente. El sexo no importa.
- Necesito joven para cuidar una vaca que no fume ni beba.
- Vendo tocador para dama con patas largas.
- Lavandería. Señora: deje usted su ropa con nosotros y vaya a divertirse.
- Reparamos cualquier cosa. Por favor toque la puerta; el timbre no funciona.
- Ropa de mujer. Ofrecemos a nuestras clientes lo más bajo en precio y calidad.
- El reverendo Smith solicita ama de llaves que se quede de noche. Envíe solicitud. Confidencialidad asegurada.
- Plomeros. Reparamos lo que su marido reparó.
- Dr. Jones. Especialista en mujeres y otras enfermedades.
- Vestidos de novia para todas las ocasiones.
- Cortes de pelo a mitad de precio. Sólo uno por cliente.
- Veterinario. Si su perrita necesita novio, llámeme.
- Restorán. Abierto los siete días y fines de semana.
- Disco Wabach: Cerrada hoy en la noche, por apertura.
- Regalo cachorritos. Mitad cocker spaniel, mitad el maldito perro corriente del vecino.
- Vendo Ford modelo 2001. Tomo en cuenta silla de ruedas.
- Coches usados. ¿Para qué ir a otro lado a que lo roben? ¡Venga primero con nosotros!
- Club de Damas. Tendremos nuestra merienda de Pascua con niños. Las mamás podrán poner huevos en el jardín.
- Pisos y Alfombras Blackfoot. Fe de erratas. Nuestro anuncio de ayer debió decir: “Piso de 18 pulgadas”, no: “Pito de 18 pulgadas”.