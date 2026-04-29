Bárbara y el tesoro perdido del SAT

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Opinión
/ 29 abril 2026
    Bárbara y el tesoro perdido del SAT
    El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en México. ESPECIAL.

Qué hacer si le rechazan la devolución automática por información errónea

Toda búsqueda del tesoro empieza igual: con un mapa, una promesa y la convicción de que al final hay algo esperándolo. La declaración anual con saldo a favor funciona parecido. Usted entrega el mapa, su declaración, el SAT acusa recibo, y usted se queda esperando el cofre. A veces llega rapidito, casi mágico, a través de la devolución automática. Y a veces no llega. Y cuando no llega, empieza la verdadera aventura.

Bárbara lo sabe bien. Durante años fue de los contribuyentes afortunados: presentaba su declaración, esperaba unos días, y el saldo a favor caía en su cuenta sin más trámite. Hasta que llegó la declaración anual de 2024 y la historia cambió. Se quedó sin tesoro. Pidió apoyo a un contador para recuperarlo y, hasta la fecha, sigue esperando.

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Hace 15 días le conté que Bárbara había acudido con IVAn el Terrible para entender cómo informar conceptos que, aunque no causan impuestos, se deben informar. Esa plática le brindó tanta paz que decidió volver. Esta vez con una pregunta diferente: cómo va lo de mi devolución del 2024?

Una vez que IVAn terminó de escuchar toda la novela, comenzó el interrogatorio:

—¿Cuál es el motivo del rechazo del saldo a favor?

Bárbara lo volteó a ver con mirada de interrogación, pensando en su interior: “pregúntale al SAT, yo solo presenté la declaración con la información precargada”.

IVAn captó la mirada. Esa que dice “me vas a ayudar o solo quieres aprovechar el momento para lucirte”. Y le respondió:

—Cuando el SAT rechaza una devolución, no se queda callado. Le avisa al contribuyente por qué se la rechazó y qué tendría que hacer para obtenerla. Incluso le adjunta un comparativo: lo que usted calculó contra lo que la autoridad calcula. Ahí mismo se ve dónde está la diferencia. Si en los ingresos, en las deducciones o en el impuesto retenido.

Bárbara, que ya conocía el método de IVAn —primero la pregunta incómoda y luego la explicación—, decidió no quedarse callada:

—¿Y dónde se supone que dice todo eso?

—En la página del SAT hay un apartado para revisar el estatus de la devolución automática. Una vez que subsana las inconsistencias señaladas por la autoridad, puede solicitar la devolución manual a través de un trámite que se llama Formato Electrónico de Devoluciones, el famoso FED. Es básicamente el mapa que usted le entrega al SAT para que encuentre su tesoro. Pero ojo: el mapa lo dibuja usted, y si lo dibuja mal, el tesoro se queda enterrado.

Bárbara sacó la libreta. Cuando IVAn empezaba con metáforas, sabía que venía lo bueno.

—Mire, en una búsqueda del tesoro hay tres cosas que usted no puede perder: el mapa, las pistas y la paciencia. En la devolución manual pasa exactamente lo mismo.

—El mapa —siguió— es su FED bien armado: la declaración anual con su saldo a favor, el estado de cuenta bancario que acredite que la CLABE está activa y a su nombre, y el motivo del saldo a favor. Cualquier error ahí, olvídese: el tesoro no llega. Es como darle al SAT las coordenadas de la casa del vecino.

—Las pistas son los documentos que sostienen lo que usted declaró: CFDI de gastos médicos, colegiaturas, intereses hipotecarios, constancias de retenciones. Y claro, todo debe estar cotejado contra los estados de cuenta bancarios correspondientes.

—¿Y la paciencia? —preguntó Bárbara.

—La paciencia es lo que más va a necesitar. El SAT puede pedirle información adicional mediante un requerimiento. Si no contesta, o contesta mal, se tiene por desistido el trámite. En cristiano: el tesoro se vuelve a enterrar. Bárbara levantó la mano, como en clase:

—¿Y si después de todo, el SAT sigue diciendo que no?

—Entonces hay otros caminos: aclaraciones, recursos, PRODECON. Pero esos ya no son mapas, son trámites de otra liga. Por eso le insisto: el FED es el que importa. Bien presentado, con pistas claras y mapa legible, el tesoro casi siempre llega.

Si usted, como Bárbara, alguna vez recibió la noticia de que su devolución automática fue rechazada, no lo tome personal. Tómelo como una invitación —incómoda, eso sí— a demostrarle a la autoridad que su tesoro existe, que es suyo y que sabe dónde está enterrado.

Porque al final, en la búsqueda del tesoro fiscal gana quien tiene mejor mapa. Y el mapa, estimado lector, lo dibuja usted.

huorsa@ortizgarza.com.mx

X: @huorsa

Substack: Historias de impuestos bien contadas

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Hugo René Ortiz Santos

Hugo René Ortiz Santos

Columnista de VANGUARDIA, comediante fiscal por vocación no diagnosticada. Dicen que los contadores nacemos sabiendo sumar... pero Hugo René también nació sabiendo restarle drama al SAT. Es licenciado en Contaduría Pública y Finanzas por el Tec de Monterrey, lo que básicamente significa que aprendió a sufrir con estilo y corbata. Tiene dos maestrías: una en Impuestos (porque a alguien tenía que gustarle eso) y otra en Derecho Internacional, por si alguna vez hay que explicarle al SAT que el tequila no se exporta con IVA incluido.

Empezó su carrera en California, donde trabajaba en una empresa de arroz... porque uno tiene que saber de granos antes de hablar de deducciones. Luego se fue metiendo al mundo de la contaduría, ese hermoso universo donde la emoción más fuerte es cuadrar el balance a la primera. Y cuando pensó que ya nada podía sorprenderlo, ¡lo invitaron al mismísimo SAT! Así es: fue asesor de la jefa del SAT y también trabajó en Planeación, es decir, ayudó a diseñar el mapa del infierno... pero con Excel.

Hoy es socio director en la firma Ortiz Garza y Asociados, donde lidera proyectos fiscales y se dedica a hacerle la vida más fácil a los que le temen al buzón tributario más que a su ex.

Además de contar números, también cuenta historias: fue conductor de “Frecuencia Fiscal” durante 14 años, donde explicaba impuestos como si fueran recetas de cocina (”agarre su CFDI, métalo a la licuadora fiscal y espolvoree deducciones”). Hoy conduce el pódcast “Entre Contadores”, donde se hablan de temas serios... pero con risas entre líneas y anécdotas que harían llorar a un auditor.

También ha sido catedrático, presidente de comisiones, columnista en El Financiero y miembro activo del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Es decir, Hugo René no solo conoce la ley, también sabe aplicarla sin que a uno le den ganas de esconderse en las Islas Caimán.

Si alguna vez pensaste que los impuestos eran cosa seria... es porque no has leído una columna de Hugo René. Prepárate para entender tus finanzas como si te las explicara tu compadre chistoso... pero con cédula profesional.

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