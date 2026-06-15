Block de notas (102): Sin piedad ni demora, así se ejerce el poder
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Los políticos como Javier Díaz, Manolo Jiménez, Gabriel Elizondo, jamás descansan. Y sí, ya preparan la próxima elección. Amén, claro, de seguir concentrados en su trabajo
El poder se ejerce, no se teoriza. Para el ejercicio de la teoría estamos nosotros, los intelectuales, quienes sólo servimos para eso: estar sentados y pensando. Lo dijo Ficino: el hombre se hace sabio sentado. Sí, voy de acuerdo, pero cuando llega a uno el poder, se ejerce sin piedad y sin demora. Y lo anterior (no poca cosa) es lo que está haciendo en el estado y a nivel nacional el “Cowboy Urbano”, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. Está ejerciendo el poder y lo hace con una arista plenamente identificable e identificada: de cara a los jodidos, de cara a los necesitados. Es decir, llanamente, de cara a todos los ciudadanos de Coahuila.
El “Cowboy Urbano” gobierna para todos. Y esta manera huracanada de trabajar, de atender a todo mundo, tuvo su examen el pasado 7 de junio en la renovación del Congreso local: fue una zapatería, 16 a 0. ¿Y la oposición? De escándalo en escándalo, los ciudadanos saben exactamente lo que está pasando y lo que puede ocurrir si algunos políticos de baja estofa llegan a la gran liga: depredarían el presupuesto, los maleantes llegarían bajo su cobijo y amparo, y estaríamos retrocediendo.
No, no estoy de acuerdo en muchos aspectos de la elección, pero los votos son los votos y siempre gana el que haya recibido más. Lo dijo el viejo socarrón, el divino ciego Jorge Luis Borges: la democracia es el abuso de la estadística. Y en este abuso democrático ganaron dos personajes (bueno, tres), de los cuales tengo mis reservas bien plantadas con respecto a su operar cotidiano, sus blasones intelectuales y su capacidad política y administrativa: son María del Mar Arroyo, Luz Elena Morales y el inefable Álvaro Moreira Valdés. En el Distrito 9 de Torreón ganó un personaje del cual tengo pésimos recuerdos: Verónica Martínez. En fin, espere usted aquí mi análisis al respecto.
Coahuila es el “estado más complicado”, espetó en la Ciudad de México el lunes 8 de junio el portavoz del partido –el cual huele a incienso, mirra y mortaja, y hoy a cadáver– a nivel nacional de Acción Nacional, Jorge Triana. Tan “complicado” (o tan rebeldes somos, seamos francos) que el PAN ha perdido su registro a nivel estatal por su baja votación: apenas el 2.16 por ciento, cuando lo mínimo para mantenerse vivo es de 3 por ciento. Tal vez, y sólo tal vez, esta y no otra es la noticia bomba de las elecciones: el PAN ha sido barrido del mapa estatal. A nivel nacional, apenas mantiene una gris y triste presencia.
Nota 1: “Hoy, hablar del Estado de Derecho no es un ejercicio académico. Es un acto de resistencia. Y lo digo con toda claridad. El Estado de Derecho en México está siendo vulnerado. No es una percepción, no es una postura política. Es una realidad jurídica”. Las anteriores y fieras palabras fueron el inicio de la pieza de oratoria del licenciado Albertico Guinto Sierra, presidente nacional del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, institución la cual tiene 265 años de vida combativa, es decir, nació antes de la independencia de México.
ESQUINA-BAJAN
Nota 2: “...quien guarda silencio ante la violación de la Constitución, termina legitimando su destrucción. Hoy vemos con preocupación y lo digo con responsabilidad, un patrón sistemático: un debilitamiento de los contrapesos. Una narrativa que deslegitima a jueces y magistrados. Una tendencia a gobernar por encima de la ley, no a través de ella”. Discurso crítico y de valor ante las imposiciones burdas de Morena y su Presidenta (es un decir) de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum (sólo gobierna allí y los de la CNTE la traen muy medida y acotada), el cual dictó en el Museo de Historia Mexicana en Monterrey.
Nota 3: Y tuve la fortuna de escuchar y conseguir dicha pieza de oratoria combativa y letal, a invitación expresa del notario y director de la Facultad de Jurisprudencia, Alfonso Yáñez Arreola, quien ese día recibió de las autoridades jurídicas su afiliación, escaño y membresía al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (fundado en 1760). Sobra decirlo, pero es necesario repetirlo: sólo hay 45 abogados en el capítulo Noreste (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) registrados con semejante blasón. Yáñez Arreola, en los cuernos de la luna jurídica.
Nota 4: No tengo redes sociales y jamás voy a pertenecer a ese mundillo cibernético del cual tanto abomino y desprecio. Sólo tengo mi desvencijado celular de primera generación (es pieza de museo) y mando mensajes cortos SMS (alguna vez, el “Cowboy Urbano”, entre burlas y veras, con la sonrisa de sus mejores días, me dijo que era el único ser humano que le mandaba este tipo de mensajes. ¡Puf!).
Nota 5: Lo anterior viene a cuento por lo siguiente: el lunes 8 de junio, como es mi costumbre, le deseé a todo mundo una buena semana y a jalar parejo. Eso fue a las 5:59 de la mañana. En un segundo, recibí la siguiente respuesta del alcalde de Saltillo, Javier “El Tritón” Díaz: “Buena semana, maestro, aquí en plena acción desde las 5 a.m. A jalar para todos...”. ¿Lo nota? Los políticos como Javier Díaz, Manolo Jiménez y Gabriel Elizondo, jamás descansan. Y sí, ya preparan la próxima elección. Amén, claro, de seguir concentrados en su trabajo.
LETRAS MINÚSCULAS
Pido un favor: suéltenme el juguetito del PAN; yo sí sé qué hacer con él. Al PAN le arrebataron todo: discurso, ideales, narrativa, presencia y esencia. Prestádmelo, yo lo saco de su ataúd...