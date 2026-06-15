Block de notas (102): Sin piedad ni demora, así se ejerce el poder

El “Cowboy Urbano” gobierna para todos. Y esta manera huracanada de trabajar, de atender a todo mundo, tuvo su examen el pasado 7 de junio en la renovación del Congreso local : fue una zapatería, 16 a 0. ¿Y la oposición? De escándalo en escándalo, los ciudadanos saben exactamente lo que está pasando y lo que puede ocurrir si algunos políticos de baja estofa llegan a la gran liga: depredarían el presupuesto, los maleantes llegarían bajo su cobijo y amparo, y estaríamos retrocediendo.

El poder se ejerce, no se teoriza. Para el ejercicio de la teoría estamos nosotros, los intelectuales, quienes sólo servimos para eso: estar sentados y pensando. Lo dijo Ficino : el hombre se hace sabio sentado. Sí, voy de acuerdo, pero cuando llega a uno el poder, se ejerce sin piedad y sin demora. Y lo anterior (no poca cosa) es lo que está haciendo en el estado y a nivel nacional el “Cowboy Urbano”, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. Está ejerciendo el poder y lo hace con una arista plenamente identificable e identificada: de cara a los jodidos, de cara a los necesitados. Es decir, llanamente, de cara a todos los ciudadanos de Coahuila.

No, no estoy de acuerdo en muchos aspectos de la elección, pero los votos son los votos y siempre gana el que haya recibido más. Lo dijo el viejo socarrón, el divino ciego Jorge Luis Borges: la democracia es el abuso de la estadística. Y en este abuso democrático ganaron dos personajes (bueno, tres), de los cuales tengo mis reservas bien plantadas con respecto a su operar cotidiano, sus blasones intelectuales y su capacidad política y administrativa: son María del Mar Arroyo, Luz Elena Morales y el inefable Álvaro Moreira Valdés. En el Distrito 9 de Torreón ganó un personaje del cual tengo pésimos recuerdos: Verónica Martínez. En fin, espere usted aquí mi análisis al respecto.

Coahuila es el “estado más complicado”, espetó en la Ciudad de México el lunes 8 de junio el portavoz del partido –el cual huele a incienso, mirra y mortaja, y hoy a cadáver– a nivel nacional de Acción Nacional, Jorge Triana. Tan “complicado” (o tan rebeldes somos, seamos francos) que el PAN ha perdido su registro a nivel estatal por su baja votación: apenas el 2.16 por ciento, cuando lo mínimo para mantenerse vivo es de 3 por ciento. Tal vez, y sólo tal vez, esta y no otra es la noticia bomba de las elecciones: el PAN ha sido barrido del mapa estatal. A nivel nacional, apenas mantiene una gris y triste presencia.

Nota 1: “Hoy, hablar del Estado de Derecho no es un ejercicio académico. Es un acto de resistencia. Y lo digo con toda claridad. El Estado de Derecho en México está siendo vulnerado. No es una percepción, no es una postura política. Es una realidad jurídica”. Las anteriores y fieras palabras fueron el inicio de la pieza de oratoria del licenciado Albertico Guinto Sierra, presidente nacional del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, institución la cual tiene 265 años de vida combativa, es decir, nació antes de la independencia de México.

ESQUINA-BAJAN

Nota 2: “...quien guarda silencio ante la violación de la Constitución, termina legitimando su destrucción. Hoy vemos con preocupación y lo digo con responsabilidad, un patrón sistemático: un debilitamiento de los contrapesos. Una narrativa que deslegitima a jueces y magistrados. Una tendencia a gobernar por encima de la ley, no a través de ella”. Discurso crítico y de valor ante las imposiciones burdas de Morena y su Presidenta (es un decir) de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum (sólo gobierna allí y los de la CNTE la traen muy medida y acotada), el cual dictó en el Museo de Historia Mexicana en Monterrey.

Nota 3: Y tuve la fortuna de escuchar y conseguir dicha pieza de oratoria combativa y letal, a invitación expresa del notario y director de la Facultad de Jurisprudencia, Alfonso Yáñez Arreola, quien ese día recibió de las autoridades jurídicas su afiliación, escaño y membresía al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (fundado en 1760). Sobra decirlo, pero es necesario repetirlo: sólo hay 45 abogados en el capítulo Noreste (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) registrados con semejante blasón. Yáñez Arreola, en los cuernos de la luna jurídica.