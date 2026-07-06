Block de Notas (105): La carrera por la UAdeC y las nuevas autocracias en el mundo

Hay muchas ollas en la lumbre, de las cuales recibo diario hartos comentarios, apostillas, diatribas: gente a favor, gente en contra. O de plano, insultos. Cosa que me llena de agrado. No los insultos (los tolero), sino la buena polémica, los gestos y las ideas que con mis textos se provocan. Gracias de corazón, palabra y pensamiento por leerme.

Caramba, me meto en cada pantano que a veces me resulta imposible atender tanta demanda y comentarios. ¡Puf! Pero sí, yo sí me mancho las alas, que son mi pluma, por un motivo: en este oficio, el periodismo, se debe apostar todo. El periodismo y la literatura, al igual que la vida, no se aprenden en una escuela (sólo otorga una mínima parte, es decir, herramientas). En mi caso, ambas son una pasión, una apuesta de vida: en este solitario caso, son mi vida misma.

“Buenos días, maestro Cedillo. Le he dado seguimiento a su columna informativa, y respecto a lo que publicó sobre el mejor candidato a la Rectoría, considero el mejor gallo es Poncho Yáñez. Jonathan es muy bueno y Nájera también, excelentes Directores para sus Facultades, pero reitero, el mejor gallo para Rectoría, Alfonso Yáñez”. El anterior texto, letra por letra y palabra por palabra, fue enviado a mi celular desvencijado por un alumno/alumna de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Mantengo en anonimato su nombre por temor a represalias directas de la actual Rectoría de la alicaída UAdeC. Lea lo siguiente: “Acabo de leer su columna y muy buena. Enfocándome en la parte final, conozco a ambos directores y ambos grandes perfiles; sin duda, Poncho Yáñez o Jonathan harían por fin un cambio en la Universidad, ojalá tenga pluma de profeta Ud”. Sí, otro comentario debido a un par de textos (o tres, no recuerdo) pretéritos, donde mencioné lo que se ventila públicamente: hay dos candidatos a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila, son Jonathan Flores Pérez (Economía) y Alfonso Yáñez Arreola (Jurisprudencia).

Pero atención, damas y caballeros del jurado: de un golpe y merced a que no gastó ni un peso, ni uno solo, al magistrado Óscar Nájera Davis (“Mr. Shot”; un disparo, un golpe de dados letal), a quien los compañeros de la prensa lo victimizaron al tratar de criticarlo en horas fuera de servicio, le hicieron la campaña anticipada mediante sus textos y reportajes. Ahora, la comunidad universitaria lo ha arropado y lo hace suyo: sin gastar un peso, es ya candidato a la Rectoría. ¿Dirección de Leyes? Pues ya es suya. Nadie lo duda. Y nadie apostaría en contra.

Vuelta a la derecha... y sin precaución. ¿Usted con cuál forma de gobierno simpatiza, señor lector? Pero, caray, ¿se puede hablar de formas o tendencias de gobierno cuando hoy todo se mezcla con todo? La democracia se ha convertido en una autocracia. Algunas “democracias” en el mundo no lo son, o bien son pálidas variantes de eso llamado plutocracia.

Las democracias no pocas veces derivan en herencias dinásticas y dictaduras familiares, como Nicaragua con los Ortega, por ejemplo. Hay gobiernos militares, como Cuba, y otros de corte religioso, como Irán, siempre envuelto en conflictos bélicos. En países completos, es raro cuando hay un gobierno: Haití, por ejemplo. Todos son pandilleros.

ESQUINA-BAJAN

Nota 1: En fin, no hemos avanzado mucho como humanidad para tener una sola y sana convivencia pacífica y ser eso, una comunión de humanos. Pero tras el boom de gobiernos de “izquierda” (lo que eso signifique o haya significado) en América Latina y algunos países europeos, si usted lo nota, hoy los candidatos o presidentes de varias naciones son abiertamente de eso llamado corriente de derecha o, de plano, ya en el poder, terminan convertidos en autócratas. El ejemplo más a la mano, al que muchos siguen e imitan, es Donald Trump.

Nota 2: Es el caso de las recientes elecciones en Colombia, donde el triunfo se lo llevó –en urnas apretadas y con poca diferencia, pero ganó– el ultraderechista Abelardo de la Espriella. Y lo anterior, en fechas recientes, es justo lo que ha pasado en otros países como el ya citado Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú y Bolivia, aquí en el vecindario continental.