Block de Notas (105): La carrera por la UAdeC y las nuevas autocracias en el mundo
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¿Usted con cuál forma de gobierno simpatiza, señor lector? Pero, caray, ¿se puede hablar de formas o tendencias de gobierno cuando hoy todo se mezcla con todo? La democracia se ha convertido en una autocracia
Caramba, me meto en cada pantano que a veces me resulta imposible atender tanta demanda y comentarios. ¡Puf! Pero sí, yo sí me mancho las alas, que son mi pluma, por un motivo: en este oficio, el periodismo, se debe apostar todo. El periodismo y la literatura, al igual que la vida, no se aprenden en una escuela (sólo otorga una mínima parte, es decir, herramientas). En mi caso, ambas son una pasión, una apuesta de vida: en este solitario caso, son mi vida misma.
Hay muchas ollas en la lumbre, de las cuales recibo diario hartos comentarios, apostillas, diatribas: gente a favor, gente en contra. O de plano, insultos. Cosa que me llena de agrado. No los insultos (los tolero), sino la buena polémica, los gestos y las ideas que con mis textos se provocan. Gracias de corazón, palabra y pensamiento por leerme.
“Buenos días, maestro Cedillo. Le he dado seguimiento a su columna informativa, y respecto a lo que publicó sobre el mejor candidato a la Rectoría, considero el mejor gallo es Poncho Yáñez. Jonathan es muy bueno y Nájera también, excelentes Directores para sus Facultades, pero reitero, el mejor gallo para Rectoría, Alfonso Yáñez”. El anterior texto, letra por letra y palabra por palabra, fue enviado a mi celular desvencijado por un alumno/alumna de la Universidad Autónoma de Coahuila.
Mantengo en anonimato su nombre por temor a represalias directas de la actual Rectoría de la alicaída UAdeC. Lea lo siguiente: “Acabo de leer su columna y muy buena. Enfocándome en la parte final, conozco a ambos directores y ambos grandes perfiles; sin duda, Poncho Yáñez o Jonathan harían por fin un cambio en la Universidad, ojalá tenga pluma de profeta Ud”. Sí, otro comentario debido a un par de textos (o tres, no recuerdo) pretéritos, donde mencioné lo que se ventila públicamente: hay dos candidatos a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila, son Jonathan Flores Pérez (Economía) y Alfonso Yáñez Arreola (Jurisprudencia).
Pero atención, damas y caballeros del jurado: de un golpe y merced a que no gastó ni un peso, ni uno solo, al magistrado Óscar Nájera Davis (“Mr. Shot”; un disparo, un golpe de dados letal), a quien los compañeros de la prensa lo victimizaron al tratar de criticarlo en horas fuera de servicio, le hicieron la campaña anticipada mediante sus textos y reportajes. Ahora, la comunidad universitaria lo ha arropado y lo hace suyo: sin gastar un peso, es ya candidato a la Rectoría. ¿Dirección de Leyes? Pues ya es suya. Nadie lo duda. Y nadie apostaría en contra.
Vuelta a la derecha... y sin precaución. ¿Usted con cuál forma de gobierno simpatiza, señor lector? Pero, caray, ¿se puede hablar de formas o tendencias de gobierno cuando hoy todo se mezcla con todo? La democracia se ha convertido en una autocracia. Algunas “democracias” en el mundo no lo son, o bien son pálidas variantes de eso llamado plutocracia.
Las democracias no pocas veces derivan en herencias dinásticas y dictaduras familiares, como Nicaragua con los Ortega, por ejemplo. Hay gobiernos militares, como Cuba, y otros de corte religioso, como Irán, siempre envuelto en conflictos bélicos. En países completos, es raro cuando hay un gobierno: Haití, por ejemplo. Todos son pandilleros.
ESQUINA-BAJAN
Nota 1: En fin, no hemos avanzado mucho como humanidad para tener una sola y sana convivencia pacífica y ser eso, una comunión de humanos. Pero tras el boom de gobiernos de “izquierda” (lo que eso signifique o haya significado) en América Latina y algunos países europeos, si usted lo nota, hoy los candidatos o presidentes de varias naciones son abiertamente de eso llamado corriente de derecha o, de plano, ya en el poder, terminan convertidos en autócratas. El ejemplo más a la mano, al que muchos siguen e imitan, es Donald Trump.
Nota 2: Es el caso de las recientes elecciones en Colombia, donde el triunfo se lo llevó –en urnas apretadas y con poca diferencia, pero ganó– el ultraderechista Abelardo de la Espriella. Y lo anterior, en fechas recientes, es justo lo que ha pasado en otros países como el ya citado Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú y Bolivia, aquí en el vecindario continental.
Nota 3: “Reconstruir la república” y gobernar “con mano de hierro” han sido dos de las promesas fundamentales de De la Espriella. ¿Le suena común o cercano lo anterior? Pues sí, es lo mismo que espetó en su discurso inaugural cuando asumió su segundo mandato presidencial, Donald Trump. Es tal cual: idénticas palabras y mensaje. No, no es gratuito: es la apuesta de los candidatos de derecha, los cuales han encontrado en el desencanto de los dirigentes de las democracias aterciopeladas y tibias un buen nicho, con lo cual vienen ganando y arrasando en las urnas.
Nota 4: Las autocracias (concentración de poder en un solo individuo) van avanzando porque sencillamente al pueblo no le interesa su libertad. Hay distractores (el Mundialito, por ejemplo) y mientras existan, se les puede arrebatar la libertad y te aplaudirán. El Instituto V-DEM (sueco) ha dicho: el segundo periodo en el gobierno de Donald Trump se ha caracterizado por “una rápida y agresiva concentración de poder en la presidencia”. Según sus investigaciones, hay 92 autocracias en el mundo contra 87 democracias liberales.
LETRAS MINÚSCULAS
Estos dos temas, la renovación de la Rectoría de la UAdeC y las nuevas autocracias en el mundo, continuarán el próximo lunes. ¿Jonathan, Yáñez o Mr. Shot? Mándeme sus mensajes...