Block de Notas (59): Estamos perdidos como país, ya nadie lo duda

Soy un amasijo de preguntas sin respuestas. Soy un amasijo de humanidad sin cuerpo, ni músculos, ni linfa ni tendones. De hecho, estoy pensado como piensan los filósofos orientales: no existo. Esto de existir es algo anómalo. ¿Quién existe? No lo sé. Vaya, esto de ser o tener cuerpo y volumen es cosa pasajera. Pero, ¿y las ideas? En eso sí estoy de acuerdo con todos los pensadores y, claro, con los escritores, poetas y narradores: el cuerpo no existe, pero sí las ideas. Sin contradicción de por medio.

Ideas como la siguiente: ¿Cuál es la raíz del mal en los seres humanos?, ¿estamos podridos desde nacimiento y sólo hace falta una chispa en el exterior para detonar en nuestro interior toda la maldad, barbarie y dolor para infligirlo alrededor, sin piedad y sin sentimientos?

¿Qué tenemos los mexicanos en nuestro interior que nos habita? Se lo dije aquí la vez anterior: ¿Hacer caso de la Biblia cuando se lee en Génesis 6:5 “(Jehová vio)... que la maldad de los hombres era mucha”? Le repito una idea seminal, la cual fue planteada por el filósofo y psicólogo Jacques Lacan, quien llamó al mal radical “la cosa”. Luego, el filósofo Baudrillard afirmó, en la década de los noventa del siglo pasado, que el mal está en todas partes y en todo estrato de la sociedad, y que tenemos tanto miedo de enfrentarlo que preferimos “disfrazarlo” o, de plano, no nombrarlo. Aquello que se nombra... se materializa.

Hegel pensaba que la Historia “era el matadero en el que se han sacrificado la felicidad de los pueblos, la sabiduría de los Estados y la virtud de los individuos”. Schopenhauer pensaba, de plano, que la especie humana es algo que sencillamente no vale la pena conservar. Conservarla es demasiado e ingente esfuerzo. ¿Y cómo para qué? Si en el Antiguo Testamento se mataba y se mutilaba sin saber exactamente por qué y para qué, y ya luego se perdonaba porque no “saben lo que hacen”. Entonces, y sólo entonces, debemos de acarear la idea de que el mal y la maldad es nuestro ADN.

Nota 1: Estamos perdidos como país, ya nadie lo duda. Pero nos hemos vuelto ciegos, sordos y mudos. Nos asustamos (es un decir) con las series de vampiros, zombis y cosas sobrenaturales de Netflix, las seguimos puntualmente en México y las consumimos a mares, pero nadie se aterroriza, nadie alza la voz y nadie se “conmueve” ante las crueldades, masacres, matanzas y crímenes atroces que se cometen en todo México.

Nota 2: Estamos plagados de “fosas clandestinas”, es decir, somos un gigantesco cementerio. Un enorme panteón al aire libre. Nadie dice ni sabe nada. Y cuando las madres y padres, buscadores de sus hijos desaparecidos lo hacen y levantan la voz, son asesinados sin piedad. ¿La maldad se adquiere o la traemos incrustada en nosotros como nuestro ADN?

Nota 3: Leo un libro perturbador, es de un esteta inglés muy reputado con un puñado de libros inigualables en el mundo, es Terry Eagleton. Su libro se llama “Sobre el Mal”. Publicado para editorial Ariel. Por lo general y a modo de ejemplo, el autor inglés ejemplifica nuestra maldad como seres humanos, al documentar una y otra vez los campos de concentración de la Alemania nazi, las purgas de Mao en la China comunista, las dos primeras guerras mundiales, las purgas de Stalin en la Unión Soviética y otros ejemplos mundiales conocidos...

Nota 4: Pero, ¿qué pensaría hoy de México y las masacres con una violencia absolutamente bestial y poco o nada con la humanidad, la cual, en teoría, tenemos aquí en México? Explorando la literatura de William Golding y sus personajes (aquí se lo he presentado en su momento bajo mis letras), se pregunta, mejor dicho, con base en ello, escribe y afirma: “la creencia de que el mal es una condición intemporal antes que una cuestión de circunstancias sociales... (El personaje llamado Pinkie, un matón adolescente de apenas 17 años, el cual no tiene sentimientos) es de suponer que ya ha nacido maligno, pero esto no modifica el carácter de su maldad a ojos de su autor...”.

Nota 5: ¿Somos malos en México por nacimiento? Sin duda. ¿Qué es el mal? Dice Eagleton: “El mal entraña una división entre cuerpo y espíritu: entre una voluntad abstracta de dominación y destrucción...”. Manera muy bella y filosófica de definirlo. Pero lo bien cierto es lo siguiente: la destrucción de los cuerpos es brutal (campos de exterminio, como en Alemania), la violencia es animal y ¿el espíritu? Caray, ¿a quién le interesa cuando somos el país sin guerra más violento sobre la Tierra?

Nota 6: Sigue la sevicia: en Veracruz, y frente a la presidencia municipal de Platón Sánchez, se encontró una hielera con una cabeza de lo que fue un humano y un mensaje intimidatorio. Lo repito, en plena plaza principal. Todo ello aderezado con mantas colgadas alrededor. En redes sociales, circuló un video abominable donde se ve la decapitación de un hombre... (17 de mayo). Con el video se manda una amenaza a un precandidato a la presidencia de Nanchital, municipio petrolero. Saque ustedes sus conclusiones...

Las tragedias nunca llegan solas. El sábado 17 de mayo, un nuevo incendio (detonado por una vela) acabó con la vida de siete personas y dejó graves a dos más de un conglomerado familiar. Varias aristas: en dicho inmueble vivían hacinadas once personas foráneas, en dicha casa no había divisiones: todo funcionaba como cocina, sala, comedor y, arriba, tres recámaras improvisadas. ¿Así o más precario y dramático el cuadro social de buscar “mejor vida” en la región?