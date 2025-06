Block de Notas (64): 70 años de ‘Pedro Páramo’

Se lo he platicado antes en este generoso espacio, pero vale la pena recapitular: se cumplen 80 años de la muerte de una niña-mujer, autora de un diario, de un libro que todo mundo debe leer y releer: “El Diario de Ana Frank”, de Ana Frank. Murió en un campo de concentración en febrero de 1945. En el mercado hay suficientes ediciones de su “Diario”. Desde ediciones comerciales hasta nuevas traducciones ampliamente anotadas y documentadas.

Pero este año también se celebran varios aniversarios de nacimiento, de muerte o de ediciones de libros y composiciones musicales, lo cual es patrimonio cultural de la humanidad. Cifras redondas de algunos aniversarios y celebraciones. Jane Austen cumplirá 250 años de haber nacido. Británica, ella.

Sus novelas abordan no pocas veces el sentido de injusticia, resentimiento y olvido en que la sociedad tenía condenadas a las mujeres en su momento. Es decir, siempre. Pero su logro es inmenso, pues ella misma se burla de todo ello y retrata fielmente su época. Ella misma, castrada de la vida, pero con genio para contarlo.

Se cumplen 100 años del nacimiento de la mexicana Rosario Castellanos. Aniversario olvidado por las llamadas feministas. Aún no veo ni leo el gran ensayo sobre ella aquí en el vecindario. En honor a la verdad, quien esto escribe la ha leído poco. O nada. Va a ser entonces un descubrimiento. Se dice que es “pionera del feminismo en el país”. Lo vamos a descubrir para contarlo aquí. A lo rápido, todo mundo recordamos los famosos versos que le dedicó Jaime Sabines en uno de sus libros con motivo de su muerte en Israel en 1974, cuando sufrió una descarga eléctrica. Lea usted: “¡Cómo duele, te digo, que te traigan,/ te pongan, te coloquen, te manejen,/ te lleven de honra en honra funerarias!/ (No me vayan a hacer a mí esa cosa/ de los Hombres Ilustres, con una chingada!)”.

Y llegamos al punto de hoy, se cumplen 70 años de la publicación de “Pedro Páramo”, de Juan Rulfo. Una de las obras no de la literatura nacional, sino mundial, la cual hay que leer y releer al menos una vez por año. Por estos días repaso la obra de Rulfo. Libros perfectos. Parcos en páginas, pero profundos en su contenido: forma y fondo pulcros. Y antes de cualquier otro ser humano tenga la siguiente idea, lo voy a publicar en este generoso espacio editorial. Bueno, mi ignorancia es mucha, juro lo siguiente: ya otro humano lo notó antes a su servidor. Pero bueno, viene mi hallazgo y descubrimiento.

Nota 1: ¿Cuántas ocasiones puede caer el rayo, un rayo en el mismo lugar? ¿Se puede uno tropezar dos veces con la misma piedra? Para decirlo como el filósofo de la antigüedad, Heráclito, ¿se puede uno bañar dos veces en las aguas del mismo río? ¿Es la misma agua o es otra?

Nota 2: Usted lo sabe o incluso, y tal vez, lo padeció: el 19 de septiembre de 1985 un terremoto de magnitud 8.1 en la Ciudad de México la devastó en ciertas zonas. ¿Mito, realidad, coincidencia, ley de atracción, conciencia global...? El 19 de septiembre de 2017 se registró otro terremoto de magnitud 7.1. Cinco años después, el 19 de septiembre de 2022, se registró un temblor más, con mayor intensidad, 7.7; pero siempre en esa fecha.

Nota 3: Hay un dicho: “Si lo crees, lo creas”. Sí, es aquello de la “conciencia global”, una investigación de gran caldo de Roger Nelson para la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Lea usted los siguientes versos de Jorge Luis Borges, los cuales sacuden al mundo: “Dios mueve al jugador, y este la pieza./¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza/ de polvo y tiempo y sueño y agonías?”.

Nota 4: ¿Sabe usted quién mueve la mano de Dios? Los hombres. Los escritores de genio, como el divino Juan Rulfo. En su colección de cuentos “El Llano en Llamas” hay un texto, un cuento, un relato titulado “El Día del Derrumbe”. Sí, es un temblor, un terremoto el cual sacude la tierra, las conciencias del pueblo y los cimientos mismos de nuestra mexicanidad, lo cual hoy no significa nada. ¿Sabe usted en qué día sucede lo anterior en el texto de Rulfo? Un 18 de septiembre...

Nota 5: El inicio del texto “El Día del Derrumbe”, del maestro Juan Rulfo, es el siguiente. Sigo la edición publicada por Planeta en 1975:

“Esto pasó en septiembre. No en el septiembre de este año sino en el del año pasado. ¿O fue el antepasado, Melitón?

-No, fue el pasado.

-Sí, si yo me acordaba bien. Fue en septiembre del año pasado, por el día veintiuno. Óyeme Melitón, ¿no fue el veintiuno de septiembre el mero día del temblor?

-Fue un poco antes. Tengo entendido que fue por el dieciocho”.

Nota 6: ¿Un día más, un día menos? ¿Unas horas más o unas horas menos? Lo bien cierto es: el maestro Rulfo, como otros estetas, ha tenido esa visión profética para ver un futuro, el cual no existe, pero sí lo han delineado, tanto nuestro presente y futuro a través de sus letras. Rulfo lo dejó por escrito en 1953 en sus textos de “El Llano en Llamas”.

Sin palabras. Releer a Juan Rulfo, siempre.