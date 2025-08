Block de Notas (69): Bienvenidos a México, donde la violencia incubó su propia monstruosidad

Lectores, bienvenidos al lado más oscuro, despreciable y abominable del ser humano. Señores lectores, bienvenidos a México, donde no se mata por hambre, no se mata por honor, no se mata por justicia, no se mata por un mendrugo de pan y un vil pedazo de queso rancio para mantener a la parentela sin trabajo ni techo, no; bienvenidos a México donde la maldad ha tomado residencia y donde la bestialidad es nuestro sino y condena.

Hartos, hartos lectores como usted, hoy el cual está atento a estas letras y reflexiones, me han comentado de lo siguiente, lo cual me halaga: he sido de los primeros en repasar y en advertir, una y otra vez, sobre la arista la cual nos tiene en el ojo del huracán mediático en todo el mundo: la violencia brutal y bestial, los crímenes atroces, los cuales suceden a diario, sin prisa y sin pausa en un país entregado a los criminales. No lo digo yo, lo dice con todas sus letras el Gobierno de Estados Unidos, el cual lo usa como moneda de cambio ante un gobierno morenista (encabezado por una Presidenta con nulo margen de maniobra y maniatada: Claudia Sheinbaum).

Ante el negro panorama que se abate en casi ya todo el país en materia de violencia, asesinatos bestiales y una maldad demoníaca, se agiganta el trabajo de tres actores políticos, los cuales son el eje vertebral de Coahuila: Manolo Jiménez Salinas (gobernador de Coahuila), Javier Díaz (alcalde de Saltillo) y Tomás Gutiérrez Merino (alcalde Ramos Arizpe). ¿Estamos en el mejor de los mundos posibles? Absolutamente no, pero es lo más cercano a ello el día de hoy. Lo cual no es poca cosa.

Lo he escrito antes aquí: ¿Cuál es la raíz del mal en los seres humanos, específicamente aquí en México? ¿Estamos podridos desde nacimiento y sólo hace falta una chispa en el exterior para detonar en nuestro interior toda la maldad, crueldad y dolor para infligirlo alrededor, sin piedad y sin sentimientos?

Cuando iniciaron las masacres por parte de los diversos cárteles del narcotráfico y grupos delincuenciales en todo México, y ante “la brutalidad y la barbaridad” que se presentaba “más allá de lo imaginable” –apreciación en su momento de la entonces poderosa secretaria de Estado, Hillary Clinton–, el mejor reportero del mundo, Jon Lee Anderson, dijo en nuestro país, específicamente en Zacatecas, que nuestra sociedad había incubado “criminales tan sádicos, tan imaginativamente sádicos”, los cuales no surgieron de hace poco tiempo. Por lo cual, algo esconde históricamente nuestra sociedad mexicana para que hayan surgido no de pronto en el panorama mexicano. Algo esconde la sociedad mexicana, algo escondemos que los fue incubando durante años y años. ¿Es nuestro ADN y no otro?

¿Los rostros del mal, algunos rostros del mal? Adolf Hitler, Charles Manson, Calígula, Vlad Draculea, Pablo Escobar, Ted Bundy, Lope de Aguirre, Nerón, Atila, Tomás de Torquemada, Francisco Villa... pero ¿a quién señalar específicamente hoy en día en México, a quién? Repartiendo culpas: entonces, ¿todos son culpables, todos somos culpables de las atrocidades y masacres diarias en nuestro país?

Nota 1: El video y la noticia le han dado la vuelta al mundo. Como siempre. En Álamo, Veracruz, en días pasados fue secuestrada, humillada, videofilmada y, posteriormente, asesinada la maestra jubilada Irma Hernández Cruz, de 62 años. No obstante recibir su pensión, trabajaba dignamente como taxista. No quiso pagar “el piso” a los criminales y la mataron. No sin antes humillarla: la hicieron hincarse y leer un mensaje el cual fue subido a redes sociales de Internet (lo cual todo lo pudre): “Esto le pasará a quien no pague las cuotas exigidas”.

Nota 2: Ante la presión mediática y social, y luego de los hechos, la morenista gobernadora de Veracruz (la Presidente Sheinbaum, en su momento, ni siquiera se refirió a ella por su nombre, ¡puf!), Rocío Nahle, negó que fuese asesinato, “fue infarto, guste o no”. ¿Cuestión de semántica? No, es cuestión de vida. Y la vida de los seres humanos a Morena no le interesa en lo absoluto. Este tipo de “crímenes atroces” tienen su epicentro en estados gobernados por morenistas, casi todos: Sinaloa, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Puebla.

Nota 3: ¿El monstruo cimentado por el doctor Frankenstein? Uno de los personajes más amorosos y tiernos jamás creados. No es broma, lea la novela. En el devenir de la historia algunas figuras han encarado o han sido símbolo de la maldad y sevicia absoluta por la crueldad de sus actos. ¿Hitler? Un genocida. ¿Ted Bundy? Un famoso y clásico asesino en serie. ¿Vlad el Empalador? Un tirano. Y los mexicanos, ¿cómo clasificarlos en este mar de sangre en lo cual han convertido a México?

Nota 4: Matan a tres hombres en Sinaloa. Pese a la denuncia de sus familiares sobre su desaparición forzada, estos dijeron que no hubo acción de las autoridades al respecto (29 de julio). Deja tiroteo tres muertos en una ranchería de Tabasco. Desborda Sinaloa violencia: 22 asesinatos en 48 horas (28 de julio). Cadáveres desmembrados en bolas: matan a ocho en serie en Morelos.... Esto es el día a día en México.

Adolf Hitler es para muchos la personificación del mal por el genocidio en Europa. ¿Alguna diferencia con el país de Morena de hoy?