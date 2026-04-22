Brota nombre de directivo del ITESM en top list de secta NXiVM. Episodio 1

Los detalles de estos cuatro casos se encuentran en los artículos que aparecen como relacionados, en cada una de las ligas que incluyo en seguida:

A los casos del TecSalud, del TecMilenio, del ITESM Campus Querétaro y la contratación del cuestionadísimo ex alcalde sampetrino, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, se suma ahora un reciente descubrimiento del área de investigaciones de Grupo DETONA®.

El ingeniero en Sistemas Computacionales por el Tec de Monterrey tomó los cursos del Programa de Éxito Ejecutivo (o ESP, por sus siglas en inglés, de Executive Success Program), como los miles de estudiantes o profesionistas mexicanos que pudieron tomar sin saber lo que era la secta o quizás sabiéndolo.

El nombre del directivo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superior de Monterrey apareció en el listado de Frank Parlato Report, del periodista de investigación del mismo nombre, que documentó el escándalo de la secta del falso gurú Keith Raniere, sentenciado a 120 años de prisión por esclavitud sexual, lavado de dinero, tráfico sexual, violación y pedofilia.

...que fuera director del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera y hoy vicepresidente de estrategia del Tecnológico de Monterrey , aparece como “referred” (referido) en el listado del “top” de los 150 miembros de más alto rango de la secta NXiVM.

Pero no los del Hospital Zambrano Hellion, porque en ese lugar del TecSalud, capaz de que por una humilde espinilla los manden al quirófano con tal de cobrar las cuantiosas cuentas que acostumbran. Entonces, vamos al grano:

Ahora sí, vamos al grano, como dicen los dermatólogos a sus pacientes de la Generación Z.

Al menos eso fue lo que respondió cuando un reportero de Monterrey le preguntó sobre su relación con dicha secta.

Aseguró en esa entrevista que no tenía idea de que Keith Raniere era un delincuente.

Garza Medina aparece como “referred by” (referido por), al recomendar a una persona identificada como Esteban González Guzmán, originario de la Ciudad de México, con rango color naranja y cuya entrenadora fue Cecilia Salinas Occelli, hija del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Información disponible en diferentes sitios web señalan a González Guzmán como socio de la empresa Ánima Inc. Corporation, creada también por Alejandra González Anaya, hermana del último secretario de Hacienda y Crédito Público de la administración peñista, José Antonio González Anaya, además de Anabel Cantú y el propio Keith Raniere, condenado en Estados Unidos a 120 años de prisión por convertir a mujeres en esclavas sexuales, entre otros delitos.

La relación que tuvo el directivo del Tec con Executive Success Program (ESP), que así se llamaban los cursos de NXViM, fue como asistente a sus cursos.

Supuestamente participó como los miles de participantes en ese programa o por el tipo de metodología y superación personal.

Pero ¿qué hace el nombre de un directivo del ITESM en un listado de entrenadores y personajes cuestionados por la secta NXiVM, según la información del sitio de Frank Parlato, que documentó profusamente ese escándalo?

Sólo Garza Medina lo sabrá.

Lo que sí deben aclarar los altos mandos del ITESM es si el director del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera y vicepresidente de esa institución se convirtió o NO en un integrante importante dentro de la secta secreta, después de que tomó los cursos dirigidos por Keith Raniere en el ESP.

ANTECEDENTES

En enero del 2018 se dio a conocer que la empresa Ánima Inc, de Esteban González Guzmán -referido por el regio Garza Medina-, fue creada después de que Alejandra González y Keith Raniere se conocieran en un programa de desarrollo potencial humano, junto con Anabel Cantú y la directora asociada.

“Los cuatro socios hemos formado en 10 años la única empresa mexicana que produce ceremonias de corte olímpicas. Keith Raniere es un gran mentor, sin duda nos ha ayudado a llevar la empresa a donde la hemos llevado, hoy compitiendo en licitaciones internacionales y convirtiéndonos en una fuerza joven en el mercado internacional.

”Cumplimos 10 años y vamos por más proyectos”, aseguró González Guzmán, quien dijo ser socio y CEO de Anima Inc.

Según consta en Frank Parlato Report, cinco regias formaban parte de su círculo más cercano y en el padrón VIP de NXiVM figuraban Cecilia y Emiliano Salinas Ocelli, hijos del ex presidente Carlos Salinas de Gortari; su socio Alejandro Betancourt y la sampetrina, Jimena Garza, quien convenció a seis mujeres de ser esclavas sexuales de Raniere.

Otras regiomontanas que incluye el Frank Parlato Report son la hija del dueño de tres periódicos de circulación nacional; Loreta y Carola Garza Dávila (hermana de Jimena), fundadoras del Rainbow Multicultural Garden.

Los habitantes de San Pedro Garza García que son incluidos en este listado son los hermanos Omar y Edgar Boone (en cuya residencia de la Colonia Fuentes del Valle se realizaban los cursos de ESP), Daniela Padilla, Luis Montes Gutiérrez (ex esposo de Rosa Laura Junco), Melissa Rodríguez y Marcelo Ortiz, conocido como el “pequeño Keith”, por su gran parecido físico con el falso gurú y criminal.

Ninguno de ellos ha sido imputado por la justicia de México, pero el caso está volviendo a sonar en Estados Unidos debido al Frank Parlato Report, que analiza las ramificaciones de esta secta entre mexicanos que circulan en varios ámbitos de la política, la empresa y -ahora se sabe- también de la educación privada.

CAJÓN DESASTRE

-Mañana, cambio parcial de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

-A ver si ahora sí se nos aparece por aquí Sanjuana Martínez y su séquito de larvas en celo: Luis Gerardo Treviño, alias DI-LA-PI-LA; el charolero y ropavejero, Daniel Hinojosa, que se dice abogado pero no lo es; su paje maje, Pepe Múzquiz y otros de esa ralea de activistas pacotilleros, que descargan sus frustraciones, ignorancia y alucinaciones en chats y redes.