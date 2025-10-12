Cada quien jala por su lado en Pemex

La presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno prometen que para 2027 Pemex será una empresa autosuficiente. Consideran que la inyección de casi 61 mil millones de dólares en estos dos años bastará para tapar el mayor boquete de las finanzas públicas del país. Calificadoras como Moody’s mantienen sus reservas sobre la eficacia de la estrategia y señalan que el éxito del plan rumbo a 2035 dependerá de la atracción de socios, el control de costos y la producción. El problema es que Pemex tiene otras dificultades y no sólo las económicas.

En la torre de la colonia Anzures mandan ocho grupos y, entre esos, nadie figura como el verdadero responsable de tomar el timón, empezando por su director Víctor Rodríguez Padilla . Su nutrido perfil académico no ha sido suficiente para evitar que quede corto en el conocimiento de operaciones y en la toma de decisiones. Sabe mucho de los libros, pero poco de las tuercas. Entre sus allegados, destaca la directora jurídica, Rosa Bello, cuestionada por la calidad de los procesos y por los obstáculos para que los proyectos presidenciales avancen.

La segunda es la secretaria de Energía, Luz Elena González . Su cercanía con la presidenta Sheinbaum y la confianza que ésta le tiene la ha llevado a la cabeza del plan de rescate. Es la voz difusora de una estrategia de trabajo más neoliberal que la reforma energética neoliberal de Enrique Peña Nieto, pero nunca lo reconocerán públicamente.

El tercer bando está encabezado por Marcela Villegas, directora de administración, quien antes era la coordinadora de la Central de Abasto de la Ciudad de México . Su puesto es uno de los más relevantes. Básicamente decide a quién se le paga y a quién no, qué proyecto continúa adelante, cuál entra en pausa o cuál cae por completo. En su propio equipo reclaman las constantes e innecesarias reuniones donde participan al menos 10 personas que, en su mayoría, no tienen idea de lo que se discute.

En cuarto sitio aparece el equipo del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch . Está encabezado por Israel Benítez López, mejor conocido como el “Jefe Máximo”, quien es el director general de Pemex Logística y se encarga de combatir el huachicol en los ductos. Este personaje cobró relevancia porque, cuando era el número dos de la policía de la Ciudad de México, en Latinus revelamos que ocultó en su declaración un rancho millonario en Hidalgo. Las fuentes detallan que a pesar de ese antecedente se ha ganado el reconocimiento interno por la lucha contra el crimen en la petrolera. Pago por ver.

En quinto lugar están los escombros del agrónomo Octavio Romero Oropeza , que fue lo suficientemente hábil para dejar insiders antes de irse al Infonavit . Uno de ellos es Ángel Cid Munguía , director general de Exploración y Producción. Él se encarga de la reactivación y operación de pozos para frenar la caída. También es mano derecha de Miguel Lozada Aguilar, vinculado a la Estafa Maestra e inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública a finales de 2019.

La gobernadora Rocío Nahle tampoco se quedó atrás. Quien revisa las refinerías es uno de sus cercanos: José Manuel Rocha Vallejo , subdirector de producción de petrolíferos.

Un grupo adicional y cada vez más influyente es el del secretario de Hacienda, Édgar Amador , quien ha metido a funcionarios clave. Entre ellos destacan Gabriel Cadena, director de Comercialización, y Adán Enrique Ramos, director de Pemex International. Controlan las decisiones estratégicas sobre exportaciones, ventas y colocación de productos refinados, un poder que, en los hechos, equivale a manejar la caja de la empresa.

Por último, está la mafia del sindicato encabezado hoy por Ricardo Aldana Prieto. En la mesa de diálogo con el gobierno asegura que está dispuesto a negociar sobre el pasivo laboral que supera 1.3 billones de pesos.

Así, pinta complicado que tenga éxito el plan de rescate.

