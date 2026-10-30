Calaveras 2026. Episodio 2

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Opinión
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    Calaveras 2026. Episodio 2
    Calaveras 2026. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

Plácido DETONA Las pidieron y aquí están / otras tantas calaveras / las escolta un sacristán / rebasando las fronteras. Vienen unos conocidos / van pa´arriba y van pa´abajo / deshebrados y tejidos / hacia el cielo y al carajo

¿Les platico? ¡Arre!

JUAN CHAPA:

Era un charro de a de veras

generoso cual ninguno

mas la muerte entre veredas

se lo echó de desayuno.

A su milpa sigue yendo

la llantera delegó

en el cielo cosechando

sus bondades entregó.

SAMUEL CONTRA ADRIÁN:

Agarrados de la greña

estos dos se tupen duro

prenden fuego con la leña

comprometen su futuro.

El enterrador celebra

los chingazos que se tiran

son de sapo y de culebra

con su suerte ambos conspiran.

TATIANA CLOUTHIER:

Sinaloense dice su acta

y ahora quiere gobernar

su carrera es harto abstracta

va a tener que abandonar.

Su papá desde el estío

no lo cree y allá reniega

comprendemos al Maquío

”a que mi ´ja tan más ciega”.

$!Calaveras 2026.
Calaveras 2026. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

ANDRÉS MIJES:

Hizo muy bien su trabajo

como alcalde de Escobedo

a los industriales trajo

con certeza y poco miedo.

Sus afanes terminaron

y su muerte la festejan

seguidores lo extrañaron

las matracas ahora dejan.

WALDO FERNÁNDEZ:

Mucho ruido hizo su muerte

dispendioso fue su duelo

mas su nombre suena fuerte

en el cielo y en el suelo.

No se sabe todavía

si termina condenado

o se va por otra vía

derechito hacia el Senado.

MONTERREY:

La ciudad está de luto

las campañas la sumieron

el desmadre es absoluto

no hay gobierno, ya se fueron.

La mentira no es verdad

eso todo mundo sabe

la calaca sin piedad

va por todos en su nave.

NUEVO LEÓN:

Quien gobierna luce ausente

le preocupan otras cosas

alejado de la gente

tiene miedo a las esposas.

El panteón lo está esperando

solo falta el presupuesto

con dinero está jugando

de su equipo y otro bando.

MÉXICO:

La calaca está enojada

el País se desmorona

es la última llamada

¡Ah qué suerte más cabrona!

Esto es un estercolero

los políticos ganaron

agandallan el dinero

de corruptos se pasaron.

ACTIVISTAS DE PACOTILLA:

Se disfrazan en las redes

despilfarran su ignorancia

sus columnas son paredes

hay que tomarles distancia.

La muerte vino por ellos

se portaron muy mancitos

agarrados de los cuellos

a la tumba por mensitos.

OPOSICIÓN:

Ya no existe en estas tierras

se murió poquito a poco

intestinas son sus guerras

y corrupto fue su foco.

El panteón tiene elecciones

se inscribieron unos cuantos

van a repartir millones

a los diablos y a los santos.

Cajón Desastre:

Estos días celebramos

a los idos y a los muertos

entre vivos encontramos

unos ciegos, otros tuertos.

Recordemos a los nuestros

que adelantaron camino

unos zurdos, otros diestros

y que tengan buen destino.

Mañana, cambio completo de programa sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente, Incuestionable, Icondicional e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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