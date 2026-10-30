Calaveras 2026. Episodio 2
Plácido DETONA Las pidieron y aquí están / otras tantas calaveras / las escolta un sacristán / rebasando las fronteras. Vienen unos conocidos / van pa´arriba y van pa´abajo / deshebrados y tejidos / hacia el cielo y al carajo
¿Les platico? ¡Arre!
JUAN CHAPA:
Era un charro de a de veras
generoso cual ninguno
mas la muerte entre veredas
se lo echó de desayuno.
A su milpa sigue yendo
la llantera delegó
en el cielo cosechando
sus bondades entregó.
SAMUEL CONTRA ADRIÁN:
Agarrados de la greña
estos dos se tupen duro
prenden fuego con la leña
comprometen su futuro.
El enterrador celebra
los chingazos que se tiran
son de sapo y de culebra
con su suerte ambos conspiran.
TATIANA CLOUTHIER:
Sinaloense dice su acta
y ahora quiere gobernar
su carrera es harto abstracta
va a tener que abandonar.
Su papá desde el estío
no lo cree y allá reniega
comprendemos al Maquío
”a que mi ´ja tan más ciega”.
ANDRÉS MIJES:
Hizo muy bien su trabajo
como alcalde de Escobedo
a los industriales trajo
con certeza y poco miedo.
Sus afanes terminaron
y su muerte la festejan
seguidores lo extrañaron
las matracas ahora dejan.
WALDO FERNÁNDEZ:
Mucho ruido hizo su muerte
dispendioso fue su duelo
mas su nombre suena fuerte
en el cielo y en el suelo.
No se sabe todavía
si termina condenado
o se va por otra vía
derechito hacia el Senado.
MONTERREY:
La ciudad está de luto
las campañas la sumieron
el desmadre es absoluto
no hay gobierno, ya se fueron.
La mentira no es verdad
eso todo mundo sabe
la calaca sin piedad
va por todos en su nave.
NUEVO LEÓN:
Quien gobierna luce ausente
le preocupan otras cosas
alejado de la gente
tiene miedo a las esposas.
El panteón lo está esperando
solo falta el presupuesto
con dinero está jugando
de su equipo y otro bando.
MÉXICO:
La calaca está enojada
el País se desmorona
es la última llamada
¡Ah qué suerte más cabrona!
Esto es un estercolero
los políticos ganaron
agandallan el dinero
de corruptos se pasaron.
ACTIVISTAS DE PACOTILLA:
Se disfrazan en las redes
despilfarran su ignorancia
sus columnas son paredes
hay que tomarles distancia.
La muerte vino por ellos
se portaron muy mancitos
agarrados de los cuellos
a la tumba por mensitos.
OPOSICIÓN:
Ya no existe en estas tierras
se murió poquito a poco
intestinas son sus guerras
y corrupto fue su foco.
El panteón tiene elecciones
se inscribieron unos cuantos
van a repartir millones
a los diablos y a los santos.
Cajón Desastre:
Estos días celebramos
a los idos y a los muertos
entre vivos encontramos
unos ciegos, otros tuertos.
Recordemos a los nuestros
que adelantaron camino
unos zurdos, otros diestros
y que tengan buen destino.
Mañana, cambio completo de programa sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente, Incuestionable, Icondicional e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.