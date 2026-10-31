Calaveras 2026. EPISODIO 3

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Opinión
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    Calaveras 2026. EPISODIO 3
    De I. a D., arriba, Félix Arratia y Fernando Margáin Sada. Centro, Raúl Lozano y Clara Luz Flores. Abajo, Rosa Icela Rodríguez, Martha Herrera y Karina Barrón. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez

Las comían las hormigas / éstas que hoy aquí aparecen / creyeron estar dormidas / por sus males ya parecen. Al sub mundo van voladas / merecían mejor suerte / escucharon las llamadas / de Su Majestad La Muerte

¿Les platico? ¡Arre!

CLARA LUZ FLORES CARRALES:

En la oscuridad del foso

yace ahora iluminada

de la mano de su esposo

falleció de madrugada.

Abrazó a propios y extraños

muy gentil en sus afectos

la llevaron con engaños

y enterraron sus proyectos.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ:

De gobernación sabía

muchas eran sus virtudes

mas la muerte en su porfía

la arrojó a las multitudes.

Ciertos diablos la querían

para alimentar los hornos

y los ángeles decían

son de cielo sus contornos.

MARTHA HERRERA:

De entre todas las naranjas

sobresale por su tino

va tapando muchas zanjas

que salieron al camino.

El panteón del municipio

la desea de alcaldesa

lo sabía desde un principio

Monterrey no fue sorpresa.

RAÚL LOZANO CABALLERO (Secretario del Medio Ambiente NL:

Raúl Lozano se llama

este panteonero truhán

otro puesto ya reclama

la muerte abre su zaguán.

Su secretaría es de perros

y de ellos es guardián

llama a gritos los entierros

eso gana por rufián.

FERNANDO “NANO” MARGÁIN:

La alcaldía puede esperar

varios años aún le faltan

no se vale ni llorar

y los nervios se le exaltan.

Que le sirva de consuelo

lo que el Coco le depara

mucho cielo y poco suelo

en el tiempo hay que confiar.

KARINA BARRÓN:

Por pelearse con el Waldo

resultó bien tra$quilada

negativo fue su saldo

lo percibo en su mirada.

Ciertos medios la encumbraron

olvidando su traspié

a la tumba la llevaron

y uno que otro puntapié.

JAVIER NAVARRO:

Experiencia de la buena

entre un team de puros chavos

este nombre sí que suena

no lo espinan ni los clavos.

Un panteón de grande cepa

se aparece en el camino

que ninguna duda quepa:

celestial es su destino.

FÉLIX ARRATIA:

La Ciudad Benito Juárez

lo mantuvo como alcalde

”al chanchullo sí le sabes”

de agua hirviendo dejó el balde.

Nepotismo con su esposa

que lo espera en el panteón

eso no es poquita cosa

aunque fue por su patrón.

CAJÓN DESASTRE:

Enterrados cada uno

los del Episodio Tres

por si aún faltara alguno

viene el cuarto ya lo ves.

No me canso de decirlo:

muerto el hombre viuda al gozo

así es como canta el mirlo

ahí nos vemos en el pozo.

Mañana cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente, Incuestionable, Insustituible e Inigualable de mi Gab y Kalifa Kaún.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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