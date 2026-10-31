Calaveras 2026. EPISODIO 3
Las comían las hormigas / éstas que hoy aquí aparecen / creyeron estar dormidas / por sus males ya parecen. Al sub mundo van voladas / merecían mejor suerte / escucharon las llamadas / de Su Majestad La Muerte
¿Les platico? ¡Arre!
CLARA LUZ FLORES CARRALES:
En la oscuridad del foso
yace ahora iluminada
de la mano de su esposo
falleció de madrugada.
Abrazó a propios y extraños
muy gentil en sus afectos
la llevaron con engaños
y enterraron sus proyectos.
ROSA ICELA RODRÍGUEZ:
De gobernación sabía
muchas eran sus virtudes
mas la muerte en su porfía
la arrojó a las multitudes.
Ciertos diablos la querían
para alimentar los hornos
y los ángeles decían
son de cielo sus contornos.
MARTHA HERRERA:
De entre todas las naranjas
sobresale por su tino
va tapando muchas zanjas
que salieron al camino.
El panteón del municipio
la desea de alcaldesa
lo sabía desde un principio
Monterrey no fue sorpresa.
RAÚL LOZANO CABALLERO (Secretario del Medio Ambiente NL:
Raúl Lozano se llama
este panteonero truhán
otro puesto ya reclama
la muerte abre su zaguán.
Su secretaría es de perros
y de ellos es guardián
llama a gritos los entierros
eso gana por rufián.
FERNANDO “NANO” MARGÁIN:
La alcaldía puede esperar
varios años aún le faltan
no se vale ni llorar
y los nervios se le exaltan.
Que le sirva de consuelo
lo que el Coco le depara
mucho cielo y poco suelo
en el tiempo hay que confiar.
KARINA BARRÓN:
Por pelearse con el Waldo
resultó bien tra$quilada
negativo fue su saldo
lo percibo en su mirada.
Ciertos medios la encumbraron
olvidando su traspié
a la tumba la llevaron
y uno que otro puntapié.
JAVIER NAVARRO:
Experiencia de la buena
entre un team de puros chavos
este nombre sí que suena
no lo espinan ni los clavos.
Un panteón de grande cepa
se aparece en el camino
que ninguna duda quepa:
celestial es su destino.
FÉLIX ARRATIA:
La Ciudad Benito Juárez
lo mantuvo como alcalde
”al chanchullo sí le sabes”
de agua hirviendo dejó el balde.
Nepotismo con su esposa
que lo espera en el panteón
eso no es poquita cosa
aunque fue por su patrón.
CAJÓN DESASTRE:
Enterrados cada uno
los del Episodio Tres
por si aún faltara alguno
viene el cuarto ya lo ves.
No me canso de decirlo:
muerto el hombre viuda al gozo
así es como canta el mirlo
ahí nos vemos en el pozo.
Mañana cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente, Incuestionable, Insustituible e Inigualable de mi Gab y Kalifa Kaún.