California y ‘Estados Desunidos’

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Opinión
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    California y ‘Estados Desunidos’

Referéndum, consulta popular, plebiscito. Votación, pues. Dio ese mecanismo un alto porcentaje de habitantes que ya no quieren estar unidos al norte sino al sur. Separación aunque fuera como estado autónomo; pero ya no incluido en los Estados, ya no tan Unidos, en los que siempre fue California un garbanzo en el zapato.

México es puerta abierta para una recuperación de territorio, sustraído hace tiempo, por presión de amenaza militar. ¿Se avanza entonces a que México sea llamado Estados Reunidos Mexicanos? Porque ya lo piensan Texas y Florida y la lista completa de otros Estados, en ese proceso, no es tan corta.

https://vanguardia.com.mx/opinion/raices-tronco-ramas-y-hojas-BG22607341

INCULTURACIÓN NO ES MUNDANIZACIÓN

Que la fe encuentre sendas de encarnación en signos de cultura contemporánea no ha de tipificarse como mundanización de lo eclesial.

No se trata de sustitución de principios y valores, convicciones y líneas maestras sino de adoptar modalidades, recursos, estilos que solo actualicen sin contaminar.

Así pasó con las catedrales románicas, dóricas, jónicas, góticas, barrocas, neoclásicas, y ahora minimalistas en las que siguió celebrándose la misma fe. Tradición no es congelación, parálisis, inmovilidad, ni solo repetición hermética. Cristo, fiel a lo esencial, descalificó a los que, en lo accesorio, solo querían más de lo mismo.

FUTURO REGRESIVO

Se quiere tener recuerdos del futuro. Tomar el porvenir como ya sucedido. Se adelantan vísperas y de atropellan plazos.

En lo electoral se intenta poner, en los mismos pies, primero los zapatos y después los calcetines. Se marginan fechas legales y se adelantan campañas.

Se barajan nombres, se adelantan fingidas o alteradas consultas populares y se salpican porcentajes de aceptación bien retocados. Pero así solo se aumenta el número de abstencionistas, que suelen ser mayoría.

Se presenta como victoria un congreso sin diversidad democrática, hecho para mayoriteos robóticos futuros, sin verdadera representación popular.

MIOPES AUTOSANCIONADOS

No se ven las consecuencias. “Lo bailado nadie se los quita”. Por minutos de placer a cambio, se reciben años de cárcel. Un hoy de orgía y despilfarro bastan para llegar mañana a quiebra y despojo total.

Engañoso disfrute de crimen o droga para después caer en cruda moral y remordimiento parásito. La magnífica humanidad queda desperdiciada por vida auténtica nulificada.

https://vanguardia.com.mx/opinion/entre-discernimiento-y-confusion-FA22554890

Se requiere reforzar las defensas de las nuevas generaciones para quitar miopía mental y activar antídoto contra toda toxicidad demoledora.

TÉ CON FE

-Y, ¿qué ha de inspirar la imagen del Hijo de Dios crucificado?

-Que venció todo lo que es muerte para hacernos compartir una resurrección a vida eterna, en gozo de verdad y amor. Solo si también estamos muriendo a todo lo que nos deshumaniza cada día.

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Luferni

Luferni

El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

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