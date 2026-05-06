Candiles de las calles, oscuridades de sus casas
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Plácido Garza DETONA ¿Saben quiénes fueron los primeros que le llamaron al alcalde de San Pedro Garza García cuando un malandro fue ejecutado en ese municipio?
¿Les platico? ¡Arre!
El pasado lunes 13 de abril fue asesinado a tiros un hombre del que se presume formaba parte del crimen organizado.
Ese mismo día, el alcalde Mauricio Farah recibió muchísimas llamadas e hizo una sola.
Comencemos con la último:
Mauricio tuvo que avisarle de los hechos a José Luis David Kuri, porque para variar, el Secretario de Seguridad Pública de ese municipio andaba en Babia, NL; eran las 12:50 del mediodía y “estaba en todo menos en misa”, como decía mi abuela la alcaldesa.
Las llamadas que Farah recibió con el mismo estribillo de “lo que se te ofrezca”, fueron de:
1.- Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey y pretenso a la gubernatura de NL.
2.- Francisco Cienfuegos, quien rompió así el bajo perfil con que el que repta silencioso tras las bambalinas del poder priyista.
3.- Zeferino “Checo” Salgado, dueño de todos los negocios políticos y de otra índole en San Nicolás de los Garza, NL y miembro de la ex Santísima Trinidad, que con la salida de Víctor Pérez, quedó entre él y Raúl Gracia, como dupla que controla al PAN-NL.
Solo faltaron que llamaran a Farah:
- Luis Susarrey, quien conspira junto con Kuri por la alcaldía de San Pedro. Eso es malo, peor es que lo hacen desde adentro de la estructura burócrática de ese municipio.
- José Luis Salas Cacho, que se ostenta como asesor de Farah, -sin serlo-,y ex miembro de la aceda, obsoleta y alcanforada estructura del PAN, en los buenos tiempos de Fernando Canales, su ex jefe en IMSA, antes de que esa empresa fuera vendida a Ternium por su familia y la de los Clariond Reyes Retana, sus primos.
A ver...
1. ¿A cuenta de qué llamaron a Farah, Adrián, Cienfuegos y el Chefo?
Adrián lo hizo sabiendo que la Fiscalía estatal es controlada por él, a pesar de que el tema de seguridad no es algo de lo que Monterrey esté orgulloso.
2. - Cienfuegos porque -ahí donde lo ven que no quiebra un buñuelo a sentones- mueve los hilos de Adrián, bajo los designios de Rodrigo Medina.
3. - ¿Y Chefo? Porque los panistas de esa calaña ganan dinero y poder perdiendo elecciones o aliándose con los priyistas.
Entonces...
Si la seguridad en Monterrey y San Nicolás están del nabo o pa´los canes, ¿por qué diantres andan ofreciendo su ayuda al del San Pedro en ese tema?
Porque son oportunistas que quieren matar víbora en viernes.
Sabiendo eso o sin saberlo, Farah les dio las gracias y respetuosamente les pidió que hicieran el favor y tuvieran la amabilidad de irse a un rancho muy cercano al de López Obrador. Me consta.
Cajón Desastre:
- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, sin olvidar a la próxima mártir de la hoguera por sus herejías, Sanjuana de Arco Martínez y su enjambre de larvas en celo.