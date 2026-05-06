Candiles de las calles, oscuridades de sus casas

¿Les platico? ¡Arre!

El pasado lunes 13 de abril fue asesinado a tiros un hombre del que se presume formaba parte del crimen organizado.

Ese mismo día, el alcalde Mauricio Farah recibió muchísimas llamadas e hizo una sola.

Comencemos con la último:

Mauricio tuvo que avisarle de los hechos a José Luis David Kuri, porque para variar, el Secretario de Seguridad Pública de ese municipio andaba en Babia, NL; eran las 12:50 del mediodía y “estaba en todo menos en misa”, como decía mi abuela la alcaldesa.

Las llamadas que Farah recibió con el mismo estribillo de “lo que se te ofrezca”, fueron de:

1.- Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey y pretenso a la gubernatura de NL.

2.- Francisco Cienfuegos, quien rompió así el bajo perfil con que el que repta silencioso tras las bambalinas del poder priyista.

3.- Zeferino “Checo” Salgado, dueño de todos los negocios políticos y de otra índole en San Nicolás de los Garza, NL y miembro de la ex Santísima Trinidad, que con la salida de Víctor Pérez, quedó entre él y Raúl Gracia, como dupla que controla al PAN-NL.

Solo faltaron que llamaran a Farah:

- Luis Susarrey, quien conspira junto con Kuri por la alcaldía de San Pedro. Eso es malo, peor es que lo hacen desde adentro de la estructura burócrática de ese municipio.

- José Luis Salas Cacho, que se ostenta como asesor de Farah, -sin serlo-,y ex miembro de la aceda, obsoleta y alcanforada estructura del PAN, en los buenos tiempos de Fernando Canales, su ex jefe en IMSA, antes de que esa empresa fuera vendida a Ternium por su familia y la de los Clariond Reyes Retana, sus primos.

A ver...

1. ¿A cuenta de qué llamaron a Farah, Adrián, Cienfuegos y el Chefo?

Adrián lo hizo sabiendo que la Fiscalía estatal es controlada por él, a pesar de que el tema de seguridad no es algo de lo que Monterrey esté orgulloso.

2. - Cienfuegos porque -ahí donde lo ven que no quiebra un buñuelo a sentones- mueve los hilos de Adrián, bajo los designios de Rodrigo Medina.

3. - ¿Y Chefo? Porque los panistas de esa calaña ganan dinero y poder perdiendo elecciones o aliándose con los priyistas.

Entonces...

Si la seguridad en Monterrey y San Nicolás están del nabo o pa´los canes, ¿por qué diantres andan ofreciendo su ayuda al del San Pedro en ese tema?

Porque son oportunistas que quieren matar víbora en viernes.

Sabiendo eso o sin saberlo, Farah les dio las gracias y respetuosamente les pidió que hicieran el favor y tuvieran la amabilidad de irse a un rancho muy cercano al de López Obrador. Me consta.