Manolo Jiménez llama a mantener campañas en paz y con propuestas en Coahuila

TORREÓN, COAH.-El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que el arranque de las campañas rumbo a las diputaciones locales se ha desarrollado en un ambiente de tranquilidad y civilidad política en la entidad. El mandatario destacó que hasta el momento las actividades proselitistas se mantienen en paz y expresó su confianza en que durante todo el proceso electoral prevalezcan las propuestas y el respeto entre las fuerzas políticas.

“Gracias a Dios están en paz, arrancaron bien y esperemos que sean campañas que durante el mes que van a durar se mantengan en un ambiente de civilidad política, propositivo y constructivo”, señaló. Jiménez Salinas indicó que ha seguido el desarrollo de las campañas principalmente a través de medios de comunicación y redes sociales, donde ha observado una etapa enfocada en la presentación de perfiles y trayectorias de las y los candidatos. Asimismo, consideró que el debate político debe centrarse en cómo continuar fortaleciendo a Coahuila y mantener los indicadores positivos que actualmente registra el estado.

En relación con declaraciones emitidas por dirigentes de Morena, quienes pidieron al gobernador no intervenir en el proceso electoral, el mandatario rechazó los señalamientos y defendió los resultados de su administración. El gobernador afirmó que Coahuila mantiene condiciones favorables en comparación con otras entidades del país, particularmente en temas de seguridad y desarrollo, por lo que sostuvo que su gobierno continuará enfocado en consolidar esos avances.

Publicidad

Temas

Elecciones Seguridad

Localizaciones

Torreón

