Manolo Jiménez llama a mantener campañas en paz y con propuestas en Coahuila

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    Manolo Jiménez llama a mantener campañas en paz y con propuestas en Coahuila
    El Gobernador expresó su confianza en que las campañas continúen durante todo el proceso con respeto entre fuerzas políticas. HOMERO SÁNCHEZ

Señaló que hasta el momento las actividades proselitistas se mantienen en paz y con civilidad política

TORREÓN, COAH.-El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que el arranque de las campañas rumbo a las diputaciones locales se ha desarrollado en un ambiente de tranquilidad y civilidad política en la entidad.

El mandatario destacó que hasta el momento las actividades proselitistas se mantienen en paz y expresó su confianza en que durante todo el proceso electoral prevalezcan las propuestas y el respeto entre las fuerzas políticas.

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“Gracias a Dios están en paz, arrancaron bien y esperemos que sean campañas que durante el mes que van a durar se mantengan en un ambiente de civilidad política, propositivo y constructivo”, señaló.

Jiménez Salinas indicó que ha seguido el desarrollo de las campañas principalmente a través de medios de comunicación y redes sociales, donde ha observado una etapa enfocada en la presentación de perfiles y trayectorias de las y los candidatos.

Asimismo, consideró que el debate político debe centrarse en cómo continuar fortaleciendo a Coahuila y mantener los indicadores positivos que actualmente registra el estado.

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En relación con declaraciones emitidas por dirigentes de Morena, quienes pidieron al gobernador no intervenir en el proceso electoral, el mandatario rechazó los señalamientos y defendió los resultados de su administración.

El gobernador afirmó que Coahuila mantiene condiciones favorables en comparación con otras entidades del país, particularmente en temas de seguridad y desarrollo, por lo que sostuvo que su gobierno continuará enfocado en consolidar esos avances.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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