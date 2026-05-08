Capítulo 1 de mi encuentro con Alejandro Jodorowsky

Lo hizo por más de dos décadas cumpliendo esa promesa, tras la muerte de su hijo Cristóbal Jodorowsky Trumblay, a los 57 años:

En cambio, ni autógrafo tuve chance de pedirle a Jodorowsky porque estaba rodeado de gente, cumpliendo un contrato que firmó consigo mismo para dar una sesión de psicomagia una vez a la semana, después de haber memorizado los 78 arcanos del Tarot de Marsella.

(Comentario al margen: Es mentira vil lo que Sanjuana Martínez La Loca propaga por ahí, de que ella me presentó a Elena Poniatowska. Cuando se dio el breve encuentro entre los tres, hacía 11 años que yo ya conocía a “La Princesa Roja”. Presento las evidencias:)

Eran tiempos en los que a las celebridades no se les pedían selfies, ni fotos; si acaso un autógrafo, como el que atesoro de Elena Poniatowska, una vez que me la encontré sentadita en un aeropuerto, donde después de voltear a verme escribió: “Para Plácido, entre dos aviones que nos lleven al cielo”. (Y sin pedírselo, al reverso de esa dedicatoria incluyó su teléfono particular...)

Si sigues leyendo, más adelante verás la importancia de esos SÍ.

Tenía éstos apuntes bien guardados, con un letrero al que le puse SÍ, atendiendo el consejo que me dio Alejandro Jodorowsky, cuando lo encontré hace 20 años de pura casualidad en un café de la Colonia Roma, en la Ciudad de México.

”Santa Sangre”, “La Montaña Sagrada”, “El Topo”, fueron algunas de mis películas. Tenía 23 años sin hacer cine. ¿Por qué me tardé tanto?, porque el cine siempre ha sido una industria, es un arte genial pero se usa para ganar dinero.

- No cuento las cosas que tengo; la gente que tiene ovejas cree que si las cuenta, se mueren.

- Por cierto, pareja es: yo vivo con quien me alegra la vida; mis amigos son algunos de quienes me alegran la vida.

- Vayan a su casa y peguen un letrero que diga NO en todo lo que sea inútil y uno que diga SÍ en aquello que sea útil. Luego, tiren a la calle todo lo que tenga la etiqueta del NO , incluso a su pareja.... si la tienen.

- Las personas normales no desarrollan todas sus capacidades humanas, viven encerradas en el yo. Es como si vivieran en un solo cuarto de una enorme mansión. Esas personas hacen una sola cosa en la vida y se ponen una etiqueta. Yo me quité la mía y hago todo.

- Tú y yo, solo hemos sido recuerdos. Nunca realidad.

- Lo que buscas, ya está en ti.

- Todo lo que vas a ser, ya lo eres.

...SON MIS APUNTES SOBRE LO QUE ESCUCHÉ DE ALEJANDRO AL LEERLE EL TAROT DE MARSELLA A OTRA PERSONA, NO A MÍ:

Leí los apuntes que tomé a mano-rápida, casi en taquigrafía, mientras lo escuchaba dar sus consultas. Espero que tu paciencia -querido detonauta- te permita leer hasta el final porque creo que hay algunas perlas de sabiduría que -al menos a mí- me están cambiando la vida. ¿Va? ¡Va! Y por favor tomen en cuenta que...

Aún tengo algunas cosas guardadas en el cajón de los NO, pero no estarán conmigo mucho tiempo.... Me estoy desprendiendo de ellas inmisericordemente.

Busqué los apuntes que hice de aquél encuentro con él en la Colonia Roma. Fue fácil hallarlos, bastó con que buscara donde tengo lo guardado con los letreros del SÍ.

Una vez a la semana se reunía en un café de la ciudad donde se encontrara, para ofrecer consejos y consultas sin costo a personas a quienes preguntaba sobre su pasado, y les ayudaba a solucionar situaciones sobre su presente. A esto, le llama psicomagia.

Todo está regulado por la taquilla. Se hacen películas donde no importa el ser humano, es un cine lleno de patadas, balazos, proezas técnicas, situaciones ridículas que denigran al ser humano.

- Entras tonto al cine, te diviertes un poco, una hora y media, dos horas, te relajas y sales igual de tonto... o más. No cambias. Bueno sí, para mal.

- La conciencia se va formando conforme tenemos experiencia. La labor del arte es hacer aprender a ver, a sentir, a vivir. El arte tiene que ser terapéutico.

- El cine actual pide tu admiración. Admiras la técnica. ¿Después qué?, ¿Qué aprendiste? ¿Qué cosas nuevas sentiste?

- En la película Un Perro Andaluz, de Luis Buñuel y Salvador Dalí, la primera escena es una navaja que corta un ojo. Nunca olvidaré esa imagen. (Digresión mía: Hace varios años escribí un artículo donde comienzo platicando esa escena).

- El cine te debe dar imágenes que nunca olvides. Debe cambiarnos a nosotros mismos, para que una vez que cambiemos, cambiemos al mundo.

Hay 4 formas de libertad:

1. Intelectual: Pensar lo que tú quieras.

2. Emocional: Sentir lo que tú quieras.

3. Sexual: Hacer lo que te da satisfacción.

4. Material: Vivir tranquilo y en paz.

Libertad es ser lo que tú eres y no lo que otros quieren que seas.

- ¿En qué momento sabes lo que tú eres? Respuesta: Me detengo, paro este circo mental, lo conduzco al silencio y me voy a ver quién es éste metido dentro de éste ataúd de carne.

- Y también me pregunto quién eres tú con quien estoy hablando. Eso es lo importante, saber cómo te sientes en tu vida diaria.

- ¿Qué sucede si la imagen que proyectas de tu ego no te gusta?

- En la mitología existe la búsqueda del tesoro, ese somos nosotros. Todo lo que queremos buscar está en nosotros.

- La vida es algo maravilloso, es amor, felicidad. No vivimos la vida. Vivimos en un yo artificial, creado por la familia, la sociedad y la cultura, nos enredan en esta cosa desde que nacemos, vivimos en un pequeño cuarto en medio de la inmensidad que somos y lo que realmente somos es pura felicidad. Entonces hay que encontrarla en uno mismo. Pero esto cuesta, hay qué hacer el trabajo.

- Al mirar algo que no nos gusta en uno mismo, es porque no hemos hecho bien el trabajo. Se queda uno en las imágenes.

- Cuando Buda se fue a meditar debajo de un árbol, vio llegar a millones y millones de monstruos. El se quedó inmutable y dijo: eso no es para mí. Yo soy lo que estoy buscando, y esos no son yo. A mí no me impresionan.

Hay que tener la valentía de no impresionarse con lo que uno ve o cree.

- El inconsciente es un degenerado polimorfo. Freud vio que eran puras cosas oscuras. Pero el inconsciente profundo es nuestro aliado.

- Cuando entramos en lo que somos, podemos llegar a la felicidad. No hay otro camino.

- Hay que darse cuenta de que no somos una isla. El yo no es una isla. No somos un cuarto desprendido del resto de la casa. Somos un ser colectivo. Debemos dar un salto del yo hacia el nosotros.

- Cuando lo damos, se comienza a abrir nuestra vida.

- Le preguntan a una persona, ¿cuál es tu finalidad en la vida? Y responde: Amar, ser rico, comunicarme. Va a decir muchas cosas así. Pero todas referentes a la persona misma.

- El hombre individuo es mortal, la humanidad es inmortal.

- ¿Cuál es la finalidad de vivir de la humanidad? Eso es lo que hay que preguntarnos. Y la respuesta es: salvar a este planeta porque lo estamos destruyendo. Estamos acabando con las generaciones por venir.

- Somos seres planetarios. Somos una unidad, y la unidad-humanidad pretende llegar a una unidad planetaria cósmica. Nosotros pretendemos poblar todo el universo, saberlo todo, vivir mucho más de lo que vivimos, porque es una miseria el tiempo que vivimos, debemos vivir tantos años como vive el universo.

Tú me podrás decir: Alejandro, eso es imposible. Sí, pero hay qué querer lo imposible.

Y hablando del arte, hay qué salir de este ombligo, el ombligo es sagrado porque nos vincula a la madre, pero cuando no la tenemos, el ombligo es el ego, el yo. Además, el ombligo tiene un fétido olor narcisista.

- Dejar el ombligo es dejar a un lado el yo, dejar a un lado el ego.

- El arte entra entonces en este fétido olor narcisista: Admírenme, apláudanme, yo tengo pericias técnicas. Debemos olvidarnos de eso, y saltar del yo al nosotros.

- Yo estoy haciendo arte, ¿para qué? ¿Qué quiero? ¿De qué sirve que me aplaudan? ¿A mi edad? ¿A qué voy a un festival de cine? ¿A que me aplaudan? No, voy a difundir algo en la que yo creo.

- Veo una gran diferencia entre el cine y la poesía. La poesía es la búsqueda de la belleza.

- El hombre no puede encontrar la verdad absoluta, porque es imposible llegar a ella. Pero puede encontrar el resplandor de la verdad en la belleza; es todo lo que nos queda.

- ¿Y qué es ésta belleza? Lo que es útil para el desarrollo de los valores humanos. Todo lo demás es desechable. Por eso demoré 23 años en volver a hacer cine.

- ¿Por qué hice cine después de 23 años? Porque encontré productores que querían perder dinero.

- Me tocó la suerte de que en Francia la estrenamos y le gustó a todo el mundo.- ¿Y qué pasaría si se convierte en un éxito de taquilla? Yo siempre he dicho, si Dios te envía un dulce, abre la boca. Lo único que queremos es recuperar el dinero para hacer otra.

- EU gasta tanto dinero en la producción como en la publicidad de una película. Con “La Danza de la Realidad” no hay ningún anuncio, solo de boca a oreja; rompí con el esquema de publicidad convencional.

- Hay qué hacer las cosas, aunque no resulten. La finalidad es salvar a este planeta, lo estamos destrozando.

- La gente que se llama normal, la mediocre, es la que está acabando con él, porque no cambia, porque sigue matando a personas y animales, contaminando, matando al planeta. Quien mantiene lo que tiene, quien no cambia, está destrozando al mundo.

- En tanto no se solucione el desequilibrio económico, no se resolverá nada.

- Mientras tanto, el ser humano se va depravando.

- Somos esclavos endeudados en favor de unos pocos, que tienen mucho y existen unas enormidades de gente que tiene poco. Muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho. Esa es la gran paradoja del mundo actual.

- Lo que das, te lo dan. Lo que no das, te lo quitan. No tienes que querer solo lo que sea para ti, hay que querer también lo que sea para los otros.

Cajón Desastre:

- Mañana sábado 9, el Capítulo 2 de esta serie: “Demos un salto del yo hacia el nosotros”.

- Domingo 10, para conmemorar el Día de las Madres: “Pascale Montandon, que sin haber tenido hijos, le dio vida a Jodorowsky”. Capítulo 3.

- Capítulo 4: ”Buscan la perfección y caen en el error”, el lunes 11.

- Capítulo 5 y final: “Dar es un oro mental”, será detonado en estas mismas páginas el martes 12 de mayo. No se los pierdan.

- Todo esto sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, sin olvidar a la próxima mártir de la hoguera por sus herejías contra la 4T, Sanjuana de Arco Martínez y su enjambre de larvas en celo.