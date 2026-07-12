Exige PAN a FGR transparentar investigaciones sobre Rubén Rocha; asegura que Gobierno prepara su regreso

CDMX.- El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, exigió a la Fiscalía General de la República ( FGR ) transparentar el estado de las investigaciones en torno al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras su reaparición pública luego de dos meses de ausencia.

En un comunicado, Romero también solicitó al Congreso del estado informar sobre el procedimiento legal ante un eventual regreso del mandatario, quien tiene la posibilidad jurídica de reincorporarse y desplazar a la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, debido a que su licencia es de carácter temporal.

GOBIERNO PREPARA REGRESO DE ROCHA: PAN

Tras la reaparición en redes sociales de Rocha Moya, el líder del blanquiazul aseguró que el gobierno prepara las condiciones políticas, jurídicas y mediáticas para su regreso.

“Rocha no reapareció porque haya demostrado su inocencia, reapareció envalentonado, desafiante y sintiéndose protegido. Todo indica que Morena está preparando su regreso para que vuelva a tomar las riendas del narcoestado que dejaron de construir en Sinaloa”, sostuvo.