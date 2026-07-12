Exige PAN a FGR transparentar investigaciones sobre Rubén Rocha; asegura que Gobierno prepara su regreso
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Jorge Romero solicitó al Congreso del estado informar sobre el procedimiento legal ante un eventual regreso del mandatario
CDMX.- El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) transparentar el estado de las investigaciones en torno al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras su reaparición pública luego de dos meses de ausencia.
En un comunicado, Romero también solicitó al Congreso del estado informar sobre el procedimiento legal ante un eventual regreso del mandatario, quien tiene la posibilidad jurídica de reincorporarse y desplazar a la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, debido a que su licencia es de carácter temporal.
GOBIERNO PREPARA REGRESO DE ROCHA: PAN
Tras la reaparición en redes sociales de Rocha Moya, el líder del blanquiazul aseguró que el gobierno prepara las condiciones políticas, jurídicas y mediáticas para su regreso.
“Rocha no reapareció porque haya demostrado su inocencia, reapareció envalentonado, desafiante y sintiéndose protegido. Todo indica que Morena está preparando su regreso para que vuelva a tomar las riendas del narcoestado que dejaron de construir en Sinaloa”, sostuvo.
No obstante, Romero recordó que existen acusaciones sin esclarecer en su contra, como una acusación judicial en Estados Unidos, el presunto apoyo de grupos criminales durante su campaña y elección de 2021, y la posible entrega de áreas del Gobierno estatal a operadores de la delincuencia.
Asimismo, apuntó a las irregularidades en la investigación del homicidio de Héctor Melesio Cuén y a señalamientos por recursos ilícitos en el entorno familiar de Rocha Moya.
Por ello, advirtió que si Rocha retoma el control del estado no será porque los señalamientos en su contra hayan desaparecido, sino porque el Gobierno federal le despejó el camino, lo protegió y le devolvió el poder.