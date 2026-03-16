Sheinbaum dice que donaciones para Cuba deberán cumplir reglas bancarias y fiscales

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 16 marzo 2026
    Sheinbaum dice que donaciones para Cuba deberán cumplir reglas bancarias y fiscales
    El gobierno federal fijó postura sobre la cuenta a la que se convocó a depositar para apoyar a Cuba y subrayó que operará bajo las reglas del sistema financiero. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Donaciones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

La asociación señalada ya figura como donataria autorizada por el SAT, en un trámite pendiente de publicarse en el DOF

CDMX.- Luego de que el fin de semana el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció para promover el apoyo a Cuba y convocó a depositar a una cuenta bancaria de la asociación civil “Humanidad con América”, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que dicha cuenta deberá cumplir con la reglamentación en materia de depósitos y que “todo siempre es fiscalizado”.

“Todas las cuentas de banco, pues tienen que tener una reglamentación, igual esta. No es algo que va a ser excluidos de la regla de los depósitos, etcétera”, dijo la jefa del Ejecutivo federal en Palacio Nacional, al referirse al mecanismo de donación.

TE PUEDE INTERESAR: García Harfuch se reúne con director de la DEA para fortalecer cooperación contra narcotráfico

Sheinbaum señaló que la asociación está impulsada por escritores y periodistas. “Todo siempre es fiscalizado, porque ya decían quién sabe cuánta cosa”, agregó.

En el mismo mensaje, la mandataria afirmó que se trata de un llamado solidario hacia el pueblo cubano ante el sufrimiento que, dijo, ha ocasionado el bloqueo económico del gobierno de Estados Unidos. “Es un sufrimiento que no tiene que ver con ellos, sino es un sufrimiento que tiene que ver con un aislamiento que está desde hace décadas de un bloqueo comercial y recientemente de un bloqueo de combustibles”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum garantiza que no subirá el precio de la gasolina en México pese a conflicto en Medio Oriente

“Entonces este llamado que hacen muchas personalidades, incluido el presidente López Obrador, para llamar a depositar en esta cuenta. Así fue”, señaló.

Sobre los antecedentes institucionales, se indicó que la asociación civil referida como “Humanidad con América Latina” fue recientemente autorizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para recibir aportaciones.

TE PUEDE INTERESAR: FGR admite que cabaña de ‘El Mencho’ no fue resguardada; apunta posible contaminación

Al corte del 9 de marzo, la organización aparece en la lista de donatarias autorizadas, revocadas o canceladas y pendientes de publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con el documento, la entidad sin fines de lucro obtuvo su autorización el 9 de marzo de 2026 y está registrada ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con la clave HAL260217NZ8.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Donaciones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
La FGR admitió que no se resguardó “de inmediato” la cabaña donde se encontraba Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, entonces líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tapalpa, Jalisco.

FGR admite que cabaña de ‘El Mencho’ no fue resguardada; apunta posible contaminación
Voces de Allende, a 15 años del terror

Voces de Allende, a 15 años del terror
Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa para redirigir recursos de congresos locales y cabildos a obras y servicios públicos.

Sheinbaum enviará mañana al Congreso iniciativa del ‘Plan B’ de reforma electoral

Aunque los líderes partidistas indicaron que los temas electorales se someterían a consulta popular, no refirieron que entre estos estuviera incluido el gasto de las instituciones políticas.

Morena, PVEM y PT dan su respaldo total al Plan B de la Reforma Electoral
NosotrAs: La movilidad también tiene género

NosotrAs: La movilidad también tiene género
La Secretaría de Bienestar informó que el registro para la pensión de personas con discapacidad permanente será del 23 al 29 de marzo en módulos de todo México.

Anuncian registro para la Pensión Bienestar de personas con discapacidad: fechas y requisitos
Irán se mantiene, por ahora, como selección clasificada al Mundial 2026, luego de que la AFC asegurara que no ha recibido una notificación oficial de retiro rumbo a la Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

¿Irán fuera del Mundial 2026? La AFC confirma que la selección se mantiene en el torneo
Lío. El cantante señaló que el proceso legal ya fue aceptado en México y está por notificarse en Argentina, donde reside Cazzu.

Nodal rompe el silencio sobre demanda contra Cazzu por su hija