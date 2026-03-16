Sheinbaum dice que donaciones para Cuba deberán cumplir reglas bancarias y fiscales

CDMX.- Luego de que el fin de semana el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció para promover el apoyo a Cuba y convocó a depositar a una cuenta bancaria de la asociación civil “Humanidad con América”, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que dicha cuenta deberá cumplir con la reglamentación en materia de depósitos y que “todo siempre es fiscalizado”.

“Todas las cuentas de banco, pues tienen que tener una reglamentación, igual esta. No es algo que va a ser excluidos de la regla de los depósitos, etcétera”, dijo la jefa del Ejecutivo federal en Palacio Nacional, al referirse al mecanismo de donación.

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Sheinbaum señaló que la asociación está impulsada por escritores y periodistas. “Todo siempre es fiscalizado, porque ya decían quién sabe cuánta cosa”, agregó.

En el mismo mensaje, la mandataria afirmó que se trata de un llamado solidario hacia el pueblo cubano ante el sufrimiento que, dijo, ha ocasionado el bloqueo económico del gobierno de Estados Unidos. “Es un sufrimiento que no tiene que ver con ellos, sino es un sufrimiento que tiene que ver con un aislamiento que está desde hace décadas de un bloqueo comercial y recientemente de un bloqueo de combustibles”, expresó.

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“Entonces este llamado que hacen muchas personalidades, incluido el presidente López Obrador, para llamar a depositar en esta cuenta. Así fue”, señaló.

Sobre los antecedentes institucionales, se indicó que la asociación civil referida como “Humanidad con América Latina” fue recientemente autorizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para recibir aportaciones.

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Al corte del 9 de marzo, la organización aparece en la lista de donatarias autorizadas, revocadas o canceladas y pendientes de publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con el documento, la entidad sin fines de lucro obtuvo su autorización el 9 de marzo de 2026 y está registrada ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con la clave HAL260217NZ8.