Asociación de apoyo a Cuba está avalada para recibir donaciones hasta 2030: SAT

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México
/ 15 marzo 2026
    Asociación de apoyo a Cuba está avalada para recibir donaciones hasta 2030: SAT
    La asociación civil Humanidad con América Latina, vinculada a la convocatoria del expresidente Andrés Manuel López Obrador para que ciudadanos mexicanos realicen donaciones en apoyo al pueblo cubano, recibió autorización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para captar aportaciones.
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

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Dentro del listado del SAT, la organización aparece clasificada en el rubro “L”, correspondiente a organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, contempladas en el artículo 79, fracción XXV de la Ley del ISR

La asociación civil Humanidad con América Latina, vinculada a la convocatoria del expresidente Andrés Manuel López Obrador para que ciudadanos mexicanos realicen donaciones en apoyo al pueblo cubano, recibió autorización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para captar aportaciones.

De acuerdo con el registro actualizado al 9 de marzo, la organización aparece en el listado de donatarias autorizadas, revocadas o canceladas y pendientes de publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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AUTORIZAN RECEPCIÓN DE DONATIVOS

Según el documento oficial, la asociación obtuvo su autorización el 9 de marzo de 2026 y está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con la clave HAL260217NZ8.

El certificado correspondiente tiene una vigencia de cuatro años, por lo que la autorización estará activa hasta el 9 de marzo de 2030.

Dentro del listado del SAT, la organización aparece clasificada en el rubro “L”, correspondiente a organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, contempladas en el artículo 79, fracción XXV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Su publicación oficial en el DOF permanece pendiente.

ESTO ES LO QUE ESTABLECE LA LEY DEL ISR

El artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta señala que determinadas organizaciones pueden quedar exentas del pago del ISR siempre que no tengan fines de lucro y cumplan con los requisitos legales establecidos.

La fracción XXV, bajo la cual se encuentra registrada la asociación Humanidad con América Latina, contempla a instituciones de asistencia o beneficencia y asociaciones civiles autorizadas para recibir donativos que realicen actividades como:

* Promover la participación organizada de la población para mejorar sus condiciones de vida.

* Apoyar la defensa y promoción de los derechos humanos.

* Impulsar actividades cívicas que fomenten la participación ciudadana en asuntos públicos.

* Promover la equidad de género.

* Proteger el medio ambiente y fomentar el desarrollo sustentable.

* Promover la educación, la cultura, el arte, la ciencia y la tecnología.

* Participar en acciones de protección civil.

* Fortalecer organizaciones de la sociedad civil.

* Defender los derechos de los consumidores.

* Respaldar proyectos productivos de agricultores y artesanos en zonas con mayor rezago del país.

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CONVOCATORIA PARA APOYAR A CUBA

El llamado a realizar donaciones para apoyar al pueblo cubano fue difundido primero mediante un desplegado publicado en el diario La Jornada, un día después de que el SAT autorizara a la asociación a recibir aportaciones, y posteriormente retomado por el exmandatario en redes sociales.

El documento, titulado “El destino de Cuba no nos es ajeno”, critica el bloqueo económico de Estados Unidos contra la isla y sostiene que México y Cuba comparten vínculos históricos, culturales y de cooperación, por lo que consideran un deber moral respaldar al pueblo cubano.

Con ese objetivo se informó sobre la apertura de una cuenta bancaria para reunir recursos.

“No se trata de una intromisión en ‘conflictos ajenos’. La actual agresión al pueblo de Cuba y su legítimo gobierno ofende a quienes en México y otras latitudes se identifican con su humanismo y su fraternidad universal. A partir de este día damos a conocer una cuenta bancaria de Banorte de la Asociación Civil Humanidad con América Latina: 1358451779, con clabe interbancaria 072180013584517792, con el fin de acopiar la aportación económica de quienes deseen cooperar para adquirir alimentos, medicinas, plantas eléctricas y otros productos indispensables para la resistencia de nuestros hermanos y hermanas”, señala la convocatoria.

El pronunciamiento fue firmado por Laura Esquivel y Carlos Pellicer López, y contó con la adhesión de más de 200 personas, entre activistas, escritores y periodistas.

Entre quienes respaldaron el documento destacan Elena Poniatowska, Carmen Lira Saade, Enrique Dussel, Fabrizio Mejía Madrid, José Hernández y Rafael Barajas, entre otros. La mayoría de los firmantes colabora como articulista, reportero, editor o fotógrafo del diario La Jornada.

FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE RESPONDIERON AL LLAMADO

Tras el mensaje de López Obrador, algunos funcionarios compartieron en redes sociales comprobantes de sus donaciones.

Entre ellos se encuentran Julia Álvarez Icaza, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, y Javier Hidalgo Ponce, secretario del Deporte capitalino.

El embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, agradeció públicamente el gesto del exmandatario mexicano.

OTRAS REAPARICIONES DE AMLO

Desde que concluyó su gobierno en 2024, Andrés Manuel López Obrador ha intervenido públicamente en pocas ocasiones.

La primera ocurrió el 30 de noviembre de 2025, cuando anunció la publicación de su libro Grandeza, editado por Editorial Planeta.

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La segunda fue el 3 de enero, cuando criticó lo que calificó como una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

“Presidente Trump: (...) recuerde que ‘el respeto al derecho ajeno es la paz’, como nos enseñó Benito Juárez (...) Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano”, comentó.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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