octubre 30, 2025
    Ayuda al campo
En el contexto de la crisis que padece el sector agropecuario, el diputado por el PAN, Arturo Zubía Fernández, presentó un exhorto que para Gobierno Federal reactive los programas de financiamiento, asistencia técnica y fomento productivo, los cuales fueron eliminados.

