Camino peligroso

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Claudia Sheinbaum
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Las represas de gaviones buscan retener agua pluvial y favorecer su infiltración hacia el acuífero en zonas como la Sierra de Zapalinamé y el Cañón de San Lorenzo.

Saltillo proyecta represas de gaviones para aumentar captación de agua de lluvia
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POLITICÓN: La detención de ‘El Güino’ en Torreón, las malas compañías que pueden explicar coincidencias
Las enfermedades cardiacas representan casi uno de cada cuatro decesos en la entidad.

Coahuila: Pese a baja, enfermedades del corazón siguen siendo la causa más frecuente de muertes
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Saltillo y la desigualdad: arriba y abajo

Distópico

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NosotrAs: ¿Quién decide sobre nuestros pueblos?

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La FGR informó que nueve personas han sido aprehendidas por su probable relación con la red investigada.

Detiene la FGR a mujer; estaría ligada a ferrotanques con huachicol abandonados en Ramos Arizpe
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Regular a las audiencias en la era del TikTok