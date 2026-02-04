Reforma electoral: PVEM propone cambiar plurinominales y recortar recursos sin ‘inequidad’

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 4 febrero 2026
    Reforma electoral: PVEM propone cambiar plurinominales y recortar recursos sin ‘inequidad’
    El legislador Manuel Velasco detalló que la opción se revisa para evitar, en su planteamiento, que genere inequidades, /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Reforma Electoral

Localizaciones


CDMX

Personajes


Manuel Velasco Coello

Organizaciones


PVEM

Ponen sobre la mesa una fórmula mixta para asignar plurinominales y advierten que cualquier ajuste debe preservar la regla que limita la sobrerrepresentación

CDMX.- El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, informó que en la mesa de diálogo sobre la reforma electoral se presentó una propuesta alternativa para modificar la forma de elección de legisladores plurinominales, con el argumento de no afectar los equilibrios democráticos.

En entrevista, el legislador detalló que la opción se revisa para evitar, en su planteamiento, que genere inequidades, y mencionó que entre las propuestas figura un esquema “60-40”, que combinaría criterios paritarios y de votación obtenida en la última elección.

TE PUEDE INTERESAR: SCJN destraba actas en adopción: jueces podrán ordenarlas aunque el Registro Civil no esté demandado

“Existen diversas propuestas, una es que sea el 60-40 por ciento, es decir, 60 por ciento paritaria, 40 por ciento en base a la votación que hayas tenido en la última elección para que exista un mayor equilibrio y estamos en ese tema de análisis”, dijo.

Velasco reiteró que está abierto a escuchar alternativas sobre la manera de elegir a legisladores, pero sostuvo que para el PVEM es “muy importante” mantener la actual cláusula de sobrerrepresentación, que impide exceder más de 8% de representación respecto del porcentaje de votación.

TE PUEDE INTERESAR: Declina Carlos Aceves reelegirse como líder de CTM; da paso a sucesión

“Porque hay un planteamiento de que (la definición de plurinominales) sea por elección abierta en los estados. Sin embargo, como serían dos elecciones distintas, actualmente existe una cláusula de que no te puedes sobrerrepresentar más del 8 por ciento. Entonces, nosotros queremos que se siga estableciendo esa cláusula para guardar los equilibrios. Estamos en una mesa de análisis, una mesa de diálogo, en donde estamos haciendo un esfuerzo para tratar de conciliar posiciones”, precisó.

El senador también respaldó la idea de reducir costos de elecciones y de partidos políticos, y explicó que el planteamiento incluye revisar la fórmula de asignación de recursos, al señalar que actualmente el partido con mayor votación recibe más financiamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Clara Brugada rechaza llamar ‘pacto de silencio’ a propuesta de acuerdo con medios: ‘Son mentiras’

“Estamos planteando que se pueda cambiar la asignación de la fórmula y de esa manera se bajarían los recursos hacia los partidos políticos, pero no se generaría una mayor inequidad en la contienda, que es lo que buscamos, que exista mayor equidad”, afirmó.

Sobre el Instituto Nacional Electoral (INE), Velasco sostuvo que su partido no considera necesaria la elección de consejeros, aunque subrayó la importancia de proteger la autonomía del organismo, al que describió como un instrumento que ha dado estabilidad política y bajo cuyas reglas, dijo, se ganó la elección de 2024.

Por otra parte, el coordinador del PVEM se desmarcó del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que no es cercano a él y que la relación que mantuvieron fue “institucional”; agregó que no lo ha visto desde que dejó la Presidencia y que no han tenido comunicación desde hace tiempo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforma Electoral

Localizaciones


CDMX

Personajes


Manuel Velasco Coello

Organizaciones


PVEM

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Ocultar pedofilia con petróleo

Ocultar pedofilia con petróleo
true

La amenaza de Trump a México
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que Juan Diego “N”, exdirector de Seguridad Pública municipal de Tlaltenango, fue detenido en un operativo coordinado por fuerzas estatales y federales y quedó a disposición de la autoridad judicial para definir su situación jurídica

Detienen en Zacatecas a exdirector de Seguridad Pública de Tlaltenango por presunto secuestro agravado
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el pasado 30 de enero más registros y archivos sobre el caso del multimillonario pederasta Jeffrey Epstein

Gabriela Rico: usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein
México alberga una gran diversidad de especies de arañas debido a su amplio rango de ecosistemas, desde selvas tropicales hasta desiertos.

¿Cuándo inicia la temporada de arañas en México?... cómo saber cuáles son peligrosas y qué hacer si las vemos en casa
Ficha de procesamiento del financiero Jeffrey Epstein, cuyo caso ha generado una serie de investigaciones internacionales que continúan revelando conexiones con figuras de alto perfil.

Lo que hay que saber sobre la publicación más reciente del archivo Epstein
Motivo. La iniciativa busca impulsar la producción, exhibición y consolidación del cine mexicano como una industria creativa clave.

Anuncian nueva Ley de Cine en México con incentivos para fortalecer la industria cinematográfica
La Asociación Estatal de Tiro con Arco de Coahuila informó que los conocimientos adquiridos se replicarán en la entidad.

Coahuilenses participan en seminario nacional de tiro con arco rumbo a Los Ángeles 2028