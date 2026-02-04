Reforma electoral: PVEM propone cambiar plurinominales y recortar recursos sin ‘inequidad’

CDMX.- El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, informó que en la mesa de diálogo sobre la reforma electoral se presentó una propuesta alternativa para modificar la forma de elección de legisladores plurinominales, con el argumento de no afectar los equilibrios democráticos.

En entrevista, el legislador detalló que la opción se revisa para evitar, en su planteamiento, que genere inequidades, y mencionó que entre las propuestas figura un esquema “60-40”, que combinaría criterios paritarios y de votación obtenida en la última elección.

“Existen diversas propuestas, una es que sea el 60-40 por ciento, es decir, 60 por ciento paritaria, 40 por ciento en base a la votación que hayas tenido en la última elección para que exista un mayor equilibrio y estamos en ese tema de análisis”, dijo.

Velasco reiteró que está abierto a escuchar alternativas sobre la manera de elegir a legisladores, pero sostuvo que para el PVEM es “muy importante” mantener la actual cláusula de sobrerrepresentación, que impide exceder más de 8% de representación respecto del porcentaje de votación.

“Porque hay un planteamiento de que (la definición de plurinominales) sea por elección abierta en los estados. Sin embargo, como serían dos elecciones distintas, actualmente existe una cláusula de que no te puedes sobrerrepresentar más del 8 por ciento. Entonces, nosotros queremos que se siga estableciendo esa cláusula para guardar los equilibrios. Estamos en una mesa de análisis, una mesa de diálogo, en donde estamos haciendo un esfuerzo para tratar de conciliar posiciones”, precisó.

El senador también respaldó la idea de reducir costos de elecciones y de partidos políticos, y explicó que el planteamiento incluye revisar la fórmula de asignación de recursos, al señalar que actualmente el partido con mayor votación recibe más financiamiento.

“Estamos planteando que se pueda cambiar la asignación de la fórmula y de esa manera se bajarían los recursos hacia los partidos políticos, pero no se generaría una mayor inequidad en la contienda, que es lo que buscamos, que exista mayor equidad”, afirmó.

Sobre el Instituto Nacional Electoral (INE), Velasco sostuvo que su partido no considera necesaria la elección de consejeros, aunque subrayó la importancia de proteger la autonomía del organismo, al que describió como un instrumento que ha dado estabilidad política y bajo cuyas reglas, dijo, se ganó la elección de 2024.

Por otra parte, el coordinador del PVEM se desmarcó del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que no es cercano a él y que la relación que mantuvieron fue “institucional”; agregó que no lo ha visto desde que dejó la Presidencia y que no han tenido comunicación desde hace tiempo.