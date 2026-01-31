‘Las cúpulas no deciden’: Alcalde va contra pluris por lista y tunde a la oposición por ‘Ley Maduro’

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 31 enero 2026
    ‘Las cúpulas no deciden’: Alcalde va contra pluris por lista y tunde a la oposición por ‘Ley Maduro’
    Alcalde llamó a su bancada a evitar disputas anticipadas por candidaturas rumbo a 2027. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Reforma Electoral

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Morena

En la reunión plenaria de diputados de Morena, su dirigencia planteó revisar el mecanismo de representación proporcional

CDMX.- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, se pronunció a favor de establecer un nuevo método para la elección de legisladores de representación proporcional en la reforma electoral, al considerar que no debe recaer en las dirigencias partidistas la definición de las listas.

El planteamiento lo hizo durante su participación en la reunión plenaria de los diputados federales de su partido en la Cámara de Diputados, donde cuestionó que los llamados plurinominales lleguen al Congreso por decisiones “a contentillo” de las cúpulas.

TE PUEDE INTERESAR: Sin vacuna y con cuadro grave: muere bebé por sarampión en Tlaxcala; llaman a vacunarse ya

En sus declaraciones, Alcalde sostuvo que ese mecanismo “no es algo que fortalezca a la democracia” y señaló que pueden revisarse otros esquemas para mantener una representación proporcional sin que la integración dependa de determinaciones unilaterales de las dirigencias.

Como antecedente inmediato en la discusión, la dirigente también rechazó que legisladores de oposición denominen “Ley Maduro” al proyecto de reforma electoral del Ejecutivo federal, al subrayar que todavía no existe una propuesta formal presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a mujer acusada de matar a su hija de un año en Michoacán

En reacción a ese mote, afirmó que quienes lo difunden “ya hasta le pusieron Ley Maduro” pese a que no se ha dado a conocer una iniciativa, y los acusó de no presentar alternativas propias en el debate.

En el plano institucional, Alcalde llamó a su bancada a evitar disputas anticipadas por candidaturas rumbo a 2027, para prevenir divisiones internas, y recordó que en ese proceso estarán en juego 3 mil 207 cargos: 17 gubernaturas, 300 diputaciones federales, 663 diputaciones locales y 2 mil 227 ayuntamientos.

En el panorama general, la dirigente pidió que la competencia interna se conduzca bajo la premisa de privilegiar el “proyecto de país” y advirtió que, si su partido se divide, se abriría espacio para la oposición, a la que mencionó con referencias al PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforma Electoral

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Morena

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Pese a que la Ley lo obliga, actualmente no se aplica en Coahuila el examen práctico de manejo.

Coahuila, sin examen práctico de manejo y el teórico ‘regalado’: más de 8 mil lo reprueban
Usuarios de las instituciones bancarias Santander y Scotiabank reportaron en redes sociales el fallo en sus aplicaciones móviles bancarias.

En viernes de quincena y puente, apps bancarias de Santander y Scotiabank fallan
Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años

Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años
Banco de México crea nuevo billete de 100 pesos, en conmemoración de un centenario desde su fundación.

Banco de México crea nuevo billete conmemorativo de $100 pesos: Descubre sus elementos (FOTOS)
Manolo Jiménez Salinas informó sobre el avance del proceso jurídico y financiero de AHMSA.

Reactivación de AHMSA requerirá estructura financiera sólida: Manolo Jiménez
La Profeco hizo un estudio de calidad sobre diferentes marcas de yogur.

Lala, Alpura o Yoplait... Profeco revela cuál es el yogur más saludable, ideal para el desayuno
Muerte súbita

Muerte súbita
La Federación cuenta con una bolsa de mil 700 millones de pesos para iniciar los trabajos de la rectificación de las curvas en Los Chorros.

Carretera Interserrana y obras en Los Chorros mejorarán movilidad en la carretera 57