‘Las cúpulas no deciden’: Alcalde va contra pluris por lista y tunde a la oposición por ‘Ley Maduro’

CDMX.- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, se pronunció a favor de establecer un nuevo método para la elección de legisladores de representación proporcional en la reforma electoral, al considerar que no debe recaer en las dirigencias partidistas la definición de las listas.

El planteamiento lo hizo durante su participación en la reunión plenaria de los diputados federales de su partido en la Cámara de Diputados, donde cuestionó que los llamados plurinominales lleguen al Congreso por decisiones “a contentillo” de las cúpulas.

TE PUEDE INTERESAR: Sin vacuna y con cuadro grave: muere bebé por sarampión en Tlaxcala; llaman a vacunarse ya

En sus declaraciones, Alcalde sostuvo que ese mecanismo “no es algo que fortalezca a la democracia” y señaló que pueden revisarse otros esquemas para mantener una representación proporcional sin que la integración dependa de determinaciones unilaterales de las dirigencias.

Como antecedente inmediato en la discusión, la dirigente también rechazó que legisladores de oposición denominen “Ley Maduro” al proyecto de reforma electoral del Ejecutivo federal, al subrayar que todavía no existe una propuesta formal presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a mujer acusada de matar a su hija de un año en Michoacán

En reacción a ese mote, afirmó que quienes lo difunden “ya hasta le pusieron Ley Maduro” pese a que no se ha dado a conocer una iniciativa, y los acusó de no presentar alternativas propias en el debate.

En el plano institucional, Alcalde llamó a su bancada a evitar disputas anticipadas por candidaturas rumbo a 2027, para prevenir divisiones internas, y recordó que en ese proceso estarán en juego 3 mil 207 cargos: 17 gubernaturas, 300 diputaciones federales, 663 diputaciones locales y 2 mil 227 ayuntamientos.

En el panorama general, la dirigente pidió que la competencia interna se conduzca bajo la premisa de privilegiar el “proyecto de país” y advirtió que, si su partido se divide, se abriría espacio para la oposición, a la que mencionó con referencias al PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.