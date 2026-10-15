Crisis en el sector salud: Herencia del exterminador

El sector salud en México atraviesa por una ola de tensiones debido a una crisis estructural de desabasto de medicamentos e insumos, lo que ha detonado movilizaciones y protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en varios estados del país.

Mientras el personal médico denuncia un colapso generalizado, el Gobierno Federal descarta una crisis. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que existen fallas y carencias específicas, ordenando un diagnóstico inmediato para solventarlas.