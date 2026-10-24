Cuestión de soberanía

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Taddei: Manejos turbios en el INE

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Vienen 10 parques industriales al corredor Coahuila-Nuevo León
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POLITICÓN: Del INE que la 4T prometió renovar al desastre de la gestión de Taddei

Un Congreso dividido podría obligar a Trump a negociar iniciativas, enfrentar mayores obstáculos presupuestales y responder a una oposición legislativa más activa.

Demócratas tienen altas posibilidades de arrebatar la Cámara de Representantes a Trump: director editorial de The New York Times
Solo falta un trámite en materia ambiental para que pueda tener luz verde la rectificación en Los Chorros.

Buscará Jericó Abramo fechas de licitación para rectificar Los Chorros; persiste pendiente ambiental
El histórico delantero mexicano recordó sus inicios como profesional en 1976 y agradeció al fútbol por los logros que marcaron su vida.

‘Todo lo que soy es gracias al fútbol’... Hugo Sánchez rompe en llanto en la cancha de Tigres a 50 años de su debut
Coahuila obtuvo siete de las 50 medallas entregadas a nivel nacional.

¡Destaca talento estatal! Obtienen siete alumnos de Conalep Coahuila medalla al mérito académico
La primera dama, según informó su oficina, Trump y su representante trabajaron directamente con los líderes rusos y ucranianos para definir los términos del alto al fuego localizado.

Melania Trump logra valientemente un alto al fuego en Oleshky, una ciudad ucraniana al borde de una catástrofe humanitaria