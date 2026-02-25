Presenta Sheinbaum su Reforma Electoral... adiós listas de partidos para plurinominales, se mantienen 500 diputados y 25% menos para elecciones

Carlos Martínez
Sheinbaum presenta Reforma Electoral con cambios a plurinominales, voto electrónico, reducción de costos y nuevas reglas contra nepotismo y reelección consecutiva

México
/ 25 febrero 2026
Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer los principales ejes de su propuesta de Reforma Electoral, una iniciativa que busca transformar la representación política, reducir el gasto público en comicios y modernizar los mecanismos de votación. El anuncio se realizó durante la conferencia matutina del 25 de febrero de 2026.

’Qué se le de más poder al pueblo, adiós a las listas de partidos para plurinominales’, propuso Sheinbuam.

La mandataria explicó que uno de los cambios más relevantes es la eliminación de las listas de partidos para diputados plurinominales, manteniendo el número total de 500 diputados, pero con un nuevo esquema basado en el voto ciudadano directo. Según señaló, el objetivo es fortalecer la legitimidad democrática y disminuir los costos operativos de los procesos electorales.

TE PUEDE INTERESAR: Jornada laboral de 40 horas... la verdad sobre esta reforma ¿realmente beneficia a los trabajadores?

“México no puede seguir teniendo las elecciones más caras del mundo”, afirmó la presidenta al justificar la necesidad de modificar el modelo actual. La propuesta también contempla una reducción del 25% en el financiamiento destinado a elecciones, lo que abrirá un debate legislativo sobre la viabilidad presupuestaria del sistema electoral.

CAMBIOS ESTRUCTURALES EN EL SISTEMA ELECTORAL

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que la iniciativa se compone de diez ejes que abarcan tanto la organización electoral como la representación política. Entre ellos destacan nuevas reglas de fiscalización, uso de tecnología y mecanismos de democracia participativa.

$!Presenta Sheinbaum su Reforma Electoral... adiós listas de partidos para plurinominales, se mantienen 500 diputados y 25% menos para elecciones

Por su parte, Pablo Gómez Álvarez, responsable de la comisión que elaboró el proyecto, subrayó que el principio central es que la representación surja directamente del voto ciudadano. “La representación debe surgir del voto ciudadano; la reforma reconoce el uso de mecanismos de democracia participativa”, expresó.

Entre los puntos clave de la propuesta se encuentran:

· Elección directa de representación proporcional

· Reducción del gasto electoral

· Mayor fiscalización de recursos

· Voto en el extranjero con diputados migrantes

· Uso de inteligencia artificial en procesos

· Modernización de cómputos distritales

· Democracia participativa

· Prohibición del nepotismo

· No reelección consecutiva en cargos

· Ajustes en tiempos de radio y televisión

TECNOLOGÍA, MIGRANTES Y NUEVAS REGLAS POLÍTICAS

Uno de los elementos más innovadores es la incorporación del voto electrónico, así como la creación de diputaciones para mexicanos en el extranjero mediante un sistema proporcional propio. La propuesta busca ampliar la participación política de la diáspora mexicana, un sector que históricamente ha tenido limitaciones para ejercer su derecho al voto.

$!Presenta Sheinbaum su Reforma Electoral... adiós listas de partidos para plurinominales, se mantienen 500 diputados y 25% menos para elecciones

También se plantea que el Instituto Nacional Electoral cuente con órganos temporales suficientes para organizar elecciones y consultas ciudadanas, además de sistemas de información permanentes que permitan mejorar la logística electoral y la transparencia en tiempo real.

$!Presenta Sheinbaum su Reforma Electoral... adiós listas de partidos para plurinominales, se mantienen 500 diputados y 25% menos para elecciones

La iniciativa incluye además la prohibición explícita del nepotismo electoral y la eliminación de la reelección consecutiva en todos los cargos de elección popular, medidas que podrían modificar de manera significativa la dinámica de competencia política en el país.

$!Presenta Sheinbaum su Reforma Electoral... adiós listas de partidos para plurinominales, se mantienen 500 diputados y 25% menos para elecciones

DATOS CURIOSOS SOBRE LA REFORMA ELECTORAL

· México ha sido considerado uno de los países con mayor costo electoral por votante en el mundo

$!Presenta Sheinbaum su Reforma Electoral... adiós listas de partidos para plurinominales, se mantienen 500 diputados y 25% menos para elecciones

· Las diputaciones plurinominales existen desde 1977 como mecanismo de representación minoritaria

$!Presenta Sheinbaum su Reforma Electoral... adiós listas de partidos para plurinominales, se mantienen 500 diputados y 25% menos para elecciones

· Más de 12 millones de mexicanos viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos

$!Presenta Sheinbaum su Reforma Electoral... adiós listas de partidos para plurinominales, se mantienen 500 diputados y 25% menos para elecciones

· El voto electrónico ya se utiliza en pruebas piloto en varios países de América Latina

$!Presenta Sheinbaum su Reforma Electoral... adiós listas de partidos para plurinominales, se mantienen 500 diputados y 25% menos para elecciones

TE PUEDE INTERESAR: Diputados del PT presentan propuesta para garantizar dos días de descanso obligatorio

La presentación de la reforma abre un nuevo capítulo en el debate político nacional, donde partidos, especialistas y ciudadanía analizarán el alcance de los cambios propuestos y sus posibles efectos en la democracia mexicana.

