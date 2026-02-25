Morena respalda reforma electoral de Sheinbaum y afirma que busca austeridad y representación ciudadana

Noticias
/ 25 febrero 2026
    Morena respalda reforma electoral de Sheinbaum y afirma que busca austeridad y representación ciudadana
    Morena afirmó que con la iniciativa, en los términos propuestos por la Presidenta, se impulsa una transformación democrática del país. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

Reforma Electoral

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena

El planteamiento, expuesto en Palacio Nacional, anticipa recortes y cambios en reglas de representación, con envío a Diputados el 2 de marzo

CDMX.- El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) respaldó, mediante un comunicado, la propuesta de Reforma Electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este miércoles 25 de febrero durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) sostuvo que “la democracia no puede seguir al servicio de élites ni privilegios” y planteó que la reforma busca cerrar espacios a la corrupción y “consolidar una democracia verdadera”, al considerar que se trata de una línea congruente con los principios del partido.

En el posicionamiento, Morena afirmó que con la iniciativa, en los términos propuestos por la Presidenta, se impulsa una transformación democrática del país, y reiteró su “compromiso con la legalidad y la profundización de la vida democrática”.

Como parte de los argumentos, el CEN destacó como elementos relevantes la reducción del costo de las elecciones, el reforzamiento de la fiscalización de recursos y el requisito de que los legisladores obtengan el voto ciudadano, con el objetivo —indicó— de construir un sistema “más austero, transparente y verdaderamente representativo”.

El partido también afirmó que la Reforma busca “cerrar espacios a la corrupción y consolidar una democracia verdadera”, y sostuvo que se trata de una propuesta que abriría una “nueva etapa histórica”; en ese contexto, en el comunicado se incluyó la consigna “¡La Reforma Electoral Va!”.

En la presentación realizada en Palacio Nacional, el gobierno federal informó que la propuesta se integra por 10 puntos e incluye, entre otros aspectos, la disminución del presupuesto del Instituto Nacional Electoral, de los partidos políticos, de tribunales electorales y de organismos públicos locales, además de cambios en la integración del Congreso, como la reducción del Senado a 96 integrantes.

La iniciativa, de acuerdo con lo expuesto por el Ejecutivo, será enviada a la Cámara de Diputados el próximo lunes 2 de marzo para su trámite legislativo.

