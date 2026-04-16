Desapariciones dolorosas

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Monsi
por Monsi
CARTONES / 16 abril 2026
    Desapariciones dolorosas
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El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU solicitó que la situación de México sea analizada por la Asamblea General, debido a indicios de que estas prácticas ocurren de forma generalizada o sistemática.

Pese a la confrontación que generó el informe entre México y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), debido al rechazo del gobierno mexicano, este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno está dispuesto a colaborar con la Organización en materia de desapariciones.

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