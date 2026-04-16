Aceptaría Gobierno de Sheinbaum colaborar con ONU en materia de desaparecidos

Tras confirmar que recibirá la próxima semana al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, la Mandataria señaló que el encuentro servirá para exponer las acciones del Gobierno y, al mismo tiempo, recibir observaciones del organismo internacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves que su Gobierno está dispuesto a hablar de colaboración con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de desapariciones.

“Sí, viene el alto comisionado de Naciones Unidas la próxima semana, lo vamos a recibir y va a estar trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Secretaría de Gobernación”, dijo.

“Se va a trabajar para informarle lo que hemos estado realizando para apoyar a las víctimas y para atender el delito de desaparición y al mismo tiempo recibir sus opiniones y ver de qué manera se puede colaborar”.

En conferencia, explicó que el objetivo es fortalecer la atención a víctimas y combatir el delito, el cual vinculó principalmente a grupos delictivos.

“Atender a las víctimas, que es lo más importante, y erradicar el delito de la desaparición vinculada con grupos delincuenciales”, sostuvo.

La apertura ocurre tras el choque con el Comité contra la Desaparición Forzada, que solicitó llevar el caso de México a la Asamblea General de la ONU al advertir indicios de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático.

El organismo señaló posibles casos con participación o tolerancia de autoridades, lo que fue rechazado por el Gobierno mexicano, que sostuvo que el informe no refleja la situación actual y que extrapola datos de años anteriores.

Sheinbaum afirmó que su administración mantiene atención a las víctimas, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda, además de reuniones con colectivos.

“Nosotros atendemos a las víctimas a través de la comisión de víctimas y Comisión de búsqueda. La propia Secretaria de Gobernación se reúne con los colectivos y siempre está dispuesta a apoyar a cualquier familia”, dijo.

La Mandataria agregó que existen protocolos para responder de manera inmediata ante reportes de desaparición y que el Gobierno continuará con acciones para atender este delito.

El organismo también señaló posibles casos con participación o tolerancia de autoridades, lo que generó una controversia con el Gobierno mexicano, que rechazó el contenido del informe y sostuvo que muchas desapariciones están ligadas al crimen organizado y no al Estado.

Sheinbaum afirmó que, pese a las diferencias con el Comité, su administración mantiene diálogo con instancias de Naciones Unidas y está dispuesta a colaborar.

Agregó que el Gobierno ha desarrollado protocolos para atender de manera inmediata los casos de desaparición que se denuncian ante fiscalías estatales.

“Todo el protocolo que desarrollamos para poder atender de manera urgente e inmediata cualquier situación de desaparición que se presente ante una fiscalía estatal”, expuso Sheinbaum.