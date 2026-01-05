Corina Machado agradece a Trump tras captura de Nicolás Maduro: fueron ‘valientes acciones’

Internacional
/ 5 enero 2026
    Corina Machado agradece a Trump tras captura de Nicolás Maduro: fueron ‘valientes acciones’
    La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ARCHIVO

Trump se ha negado a respaldarla públicamente y afirmó durante el fin de semana que Machado no cuenta con el apoyo suficiente dentro de Venezuela para liderar el país

La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las “valientes acciones” que, según afirmó, llevaron a la captura de Nicolás Maduro, durante una entrevista con el presentador Sean Hannity en la cadena Fox News.

En la conversación televisiva, Machado aseguró que su movimiento obtendría “más del 90 % de los votos” en unas elecciones libres y justas y sostuvo que la oposición que encabeza convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho para garantizar la seguridad de la inversión extranjera y facilitaría el regreso de los venezolanos que, dijo, huyeron del país durante el gobierno de Maduro.

La dirigente opositora también manifestó que planea regresar a Venezuela lo antes posible y precisó que no ha hablado con Trump desde la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, de acuerdo con sus declaraciones en la entrevista.

Machado recordó además que en octubre dedicó a Trump el Premio Nobel de la Paz que le fue concedido y relató que tuvo que salir de Venezuela en secreto para viajar a Oslo a recibir el galardón, aunque llegó demasiado tarde para asistir a la ceremonia oficial.

Sin embargo, Trump se ha negado a respaldarla públicamente y afirmó durante el fin de semana que Machado no cuenta con el apoyo suficiente dentro de Venezuela para liderar el país.

(Con información de EFE)

