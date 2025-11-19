El bloque negro de la Marea Rosa

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, vinculó a uno de los jóvenes impulsores de marcha Generación Z con el PAN.

De acuerdo con Alcalde Luján, el Partido Acción Nacional le habría pagado más de 2 millones de pesos a Edson Andrade. Sin embargo, el líder nacional del blanquiazul, Jorge Romero, negó que su partido esté vinculado a la movilización.

