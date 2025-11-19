Impulsor de la marcha Z abandona México tras acusar persecución del gobierno

CDMX.- El activista Edson Andrade, promotor de la marcha de la llamada Generación Z, afirmó que se vio obligado a abandonar su hogar y salir del país luego de denunciar una presunta persecución política por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El anuncio fue realizado a través de un video publicado en su cuenta de X.

En la publicación, Andrade aseguró que su seguridad se vio comprometida tras la filtración de información personal. Señaló que sus datos privados, incluido su domicilio, fueron expuestos en redes sociales, lo que -sostuvo- incrementó el riesgo en su contra. “Ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Edson Andrade, impulsor de la marcha de la Generación Z, recibió pagos del PAN, revela Morena

El mensaje surge tras la revelación de facturas difundidas por Morena, en las que se vincula al activista con el Partido Acción Nacional (PAN). Según el partido oficialista, los documentos muestran pagos superiores a 2.1 millones de pesos por servicios profesionales, lo que -afirmaron- evidencia una relación laboral con Acción Nacional y pone en duda la autenticidad de la marcha juvenil.