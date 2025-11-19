Edson Andrade, impulsor de la marcha de la Generación Z, recibió pagos del PAN, revela Morena

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, exhibió documentos que indicarían que Edson Andrade Lemus recibió dos millones 106 mil 810 pesos del PAN desde febrero de 2025. Las facturas muestran pagos mensuales de 175 mil 577.50 pesos por la prestación de servicios, contradiciendo la postura del joven, quien se había declarado apartidista antes de impulsar la marcha de la llamada Generación Z. El anuncio fue acompañado por un contrato de seis páginas que Alcalde presentó públicamente, señalando que los pagos continúan. Esta revelación ocurre en un clima de alta tensión política, donde las manifestaciones juveniles han tenido una repercusión nacional notable.

La declaración de Alcalde incluyó una referencia directa al diputado Jorge Romero, insinuando una estrategia opositora detrás del movimiento que buscaba posicionarse como independiente. TE PUEDE INTERESAR: Oficialismo respalda a Sheinbaum y acusa a Claudio X. y Madrazo de estar detrás de la marcha de la Generación Z ANDRADE NIEGA AFILIACIÓN PARTIDISTA Previo a la filtración de documentos, Andrade Lemus había afirmado en redes sociales no tener ningún vínculo con partidos políticos. Incluso aseguró que la marcha del 15 de noviembre surgió como un movimiento juvenil orgánico, sin líderes ni financiamiento externo. El joven también respondió a señalamientos hechos por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien días antes había expuesto perfiles vinculados a la organización de la marcha, entre ellos el suyo. Andrade acusó al Gobierno de poner en riesgo su seguridad al exhibirlo públicamente.

En un video con más de 946 mil reproducciones, subrayó que jamás ha militado en ningún partido. Además, acusó al oficialismo de tener entre sus filas a personajes provenientes del PRI y el PAN, utilizando esto como argumento para desestimar los señalamientos en su contra. LA MARCHA DE LA GENERACIÓN Z Y SUS RESULTADOS La marcha realizada el 15 de noviembre, llamada “Movilización de la Generación Z”, reunió a 17 mil personas, según cifras oficiales. Pese a que los organizadores esperaban un mayor número de jóvenes, la asistencia fue variada y generó un fuerte despliegue de seguridad en la capital. El evento dejó un saldo de 100 policías capitalinos lesionados, con 40 trasladados a hospitales, además de agresiones contra reporteros y civiles, lo que intensificó el debate sobre la naturaleza del movimiento y el manejo de la protesta. La confrontación narrativa entre Gobierno y oposición se profundizó tras la revelación de las facturas, que abrieron cuestionamientos sobre la autenticidad del movimiento que se había presentado como espontáneo. TE PUEDE INTERESAR: Caso Colosio revive: cae exagente del CISEN señalado como segundo tirador DATOS CURIOSOS • El contrato exhibido implica un pago equivalente a más de 20 salarios profesionales promedio en México. • El video de respuesta de Andrade superó el alcance de eventos oficiales del propio movimiento juvenil. • La marcha generó uno de los mayores operativos de seguridad del año en Ciudad de México.