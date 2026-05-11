Descarta Sheinbaum riesgo en T-MEC por acusaciones de Estados Unidos

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México
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    Descarta Sheinbaum riesgo en T-MEC por acusaciones de Estados Unidos
    La presidenta aseguró que no se ha cancelado nada del T-MEC, además indicó que es falso que México no esté haciendo nada. Presidencia

Aseguró que pugnará siempre por defender la soberanía de México, pero a su vez buscar una buena relación con el gobierno de EU

CDMX.-Ante las acusaciones lanzadas desde Estados Unidos contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve servidores y ex servidores públicos, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se ha cancelado nada del T-MEC.

Al ser cuestionada si la revisión del T-MEC está en riesgo, tras la petición de extradición de Rocha por parte de EU y las reiteradas acusaciones del presidente Donald Trump en el sentido de que México no actúa en contra del narco, Sheinbaum Pardo afirmó que las pláticas del tratado continúan.

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”Hay pláticas entre el Secretario de Economía, el Secretario de Comercio y el Embajador Greer, que es el que se encarga de este de esta revisión y las pláticas continúan, no se ha cancelado nada”, expresó.

FALSO QUE MÉXICO NO ESTÉ HACIENDO NADA

La presidenta además indicó que es falso que México no esté haciendo nada.

”Estamos haciendo muchísimo, y él lo sabe. Y lo saben las autoridades de Estados Unidos. Hay una disminución de los homicidios dolosos en México. Hay cerca de 2 mil 400 laboratorios que se han destruido de producción principalmente de metanfetaminas”, argumentó.

”Hay resultados y vamos a seguir trabajando porque evidentemente lo que nos interesa pues es que las y los mexicanos vivan tranquilos, sin violencia en un proceso de construcción de la paz que va desde la atención a las causas hasta la cero impunidad. Entonces, se está trabajando conjuntamente. ¿Qué queremos nosotros? Que se respete el entendimiento que tenemos, que se respeten nuestras leyes y nuestra Constitución.

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Que si hay personas de Estados Unidos vinculadas con labores de seguridad, pues tienen que seguir las reglas que están en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional. Eso es lo más básico, que se respete nuestra soberanía, que se respete la territorialidad y que haya confianza mutua porque si no pues es muy difícil seguir trabajando conjuntamente”.

Añadió que pugnará siempre por defender la soberanía de México, pero a su vez buscar una buena relación con el gobierno de Estados Unidos.

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