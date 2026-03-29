El cuñado incómodo

Rodrigo Gutiérrez Mueller, cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido señalado recientemente de haber creado un par de empresas de servicios financieros y transferencias de dinero (Bienestar SA de CV y Pagos del Bienestar SA de CV) con Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland.

Ambos socios de Gutiérrez Mueller están señalados en Estados Unidos por lavado de dinero y se encuentran en espera de sentencia tras haber reconocido su participación en el blanqueo de más de 46 millones de dólares.

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