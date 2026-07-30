‘Si quisiéramos censurar, ya lo habríamos hecho’: Sheinbaum

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    ‘Si quisiéramos censurar, ya lo habríamos hecho’: Sheinbaum
    Sheinbaum afirmó que su administración no recurrirá a esas herramientas porque la libertad de expresión forma parte de sus convicciones. Cuartoscuro

La mandataria reconoció que el gobierno cuenta con esos instrumentos pero aseguró que no los utilizará porque no cree en la censura

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que si el gobierno hubiera querido censurar a los medios de comunicación, ya habría utilizado los instrumentos disponibles para hacerlo.

En medio del debate sobre los lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias, la mandataria reconoció que el gobierno cuenta con esos instrumentos, incluida la interpretación legal, pero aseguró que no los utilizará porque no cree en la censura.

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“¿Cómo vamos a querer censurar? Si hubiéramos querido censurar, ya lo hubiéramos hecho, porque están los instrumentos, incluso la interpretación legal”, sostuvo.

“EL PUEBLO TIENE DERECHO A LA INFORMACIÓN”

Sheinbaum afirmó que su administración no recurrirá a esas herramientas porque la libertad de expresión forma parte de sus convicciones.

“No lo vamos a hacer nunca porque no creemos en ello, por convicción. Pero sí creemos en que el pueblo, la ciudadanía, tenga derecho a la información”, expresó.

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La presidenta respondió así a las críticas contra los lineamientos sobre derechos de las audiencias, señalados por concesionarios, organizaciones y especialistas como un posible mecanismo de control sobre los contenidos informativos.

Sheinbaum recordó que en administraciones anteriores se llamaba a los propietarios de los medios para pedirles el despido de conductores o se ofrecían recursos públicos a cambio de modificar líneas editoriales.

“¿Cuándo hemos pedido que se mueva a un conductor, a un opinólogo? Muy distinto es que desde aquí digamos: ‘No estamos de acuerdo, esto es mentira, es falso lo que publicaron’, y aquí damos nuestra versión”, planteó.

LANZA REPROCHE A LA CIRT

En este contexto, Sheinbaum reprochó a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) haber participado en la discusión de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y denunciar ahora posibles actos de censura.

Aseguró que la legislación fue aprobada después de mesas de trabajo con los concesionarios y que algunos artículos fueron modificados para alcanzar acuerdos.

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“La ley que se aprobó fue con el acuerdo de la CIRT. La Cámara de la Industria de Radio y Televisión participó en las discusiones para la aprobación de la ley. Estuvieron de acuerdo”, afirmó.

La mandataria diferenció la legislación de los lineamientos elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), tras recordar que se encuentran en consulta pública y pueden ser modificados.

RÉGIMEN DE MULTAS

Consideró que el principal punto de discusión es el régimen de multas y la autoridad que estaría encargada de imponerlas cuando un medio incumpla las recomendaciones emitidas por su defensoría de audiencias.

“Hay un tema que tiene que ver con las multas, por eso se puso a consulta, que ya venía desde la ley, quién pone las multas, si es que no se cumplió, etcétera, que es la parte más polémica. Por eso se abre la consulta pública para discutir este tema de cómo se puede quejar la empresa si hay una sanción y quién pone la sanción”, dijo.

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Sheinbaum también defendió la conferencia mañanera como un espacio para informar directamente a la población y ejercer el derecho de réplica frente a publicaciones con las que su Gobierno no está de acuerdo.

“Cuando uno le pide a un medio, a pesar de que es ley, que publique en el mismo tamaño o con el mismo tiempo una réplica, no lo hace. Entonces, tenemos la mañanera para debatir, para discutir, para poner nuestros puntos de vista y para defender el proyecto de nación que representamos”, señaló.

La presidenta sostuvo que, sin esa conferencia, algunos medios no informarían sobre acciones gubernamentales como la estrategia contra el sargazo presentada este jueves.

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Agregó que los derechos de las audiencias no fueron creados por su Administración, sino que forman parte de una discusión nacional e internacional iniciada desde hace varios años.

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